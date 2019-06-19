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20.06.2019
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Yandaş medyanın çamur attığı Barış İnce ifade verdi

birgun.net birgun.net

Yandaş basının “kaçsaatoldunet” hesabını kullandığı ve yurtdışına firar ettiği iddiasıyla çamur attığı BirGün Gazetesi yazarı Barış İnce ifade verdi.

İnce ifadesinde hesabın 2017 yılında satın alındığını ve bundan sonra isminin değiştirildiğini söyledi.

İnce hesabın Emrah Besler’den satın alındığını ve daha sonra isminin ekspreshaber olarak değiştirildiğini ifade etti. Besler’in psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığını ve hesabı satın alarak kendisine yardım etmek istediklerini dile getirdi. İnce “Anlaşma sonucu 2017 yılının Eylül ayında bu hesabı 4 bin TL karşılığında satın aldık. Hesap adını @ekspreshabercom olarak değiştirdik ve bu isimle yayın hayatına devam ettik. Eski paylaşımları silmenin uzun süreceğini düşündük ve vazgeçtik. Biz ismi değiştirince ‘kaçsaatoldunet’ ismi boşa düştü. Bunu da başka biri kullanmaya başlamış. 2017 yılı Eylül ayından önceki paylaşımlar Emrah Besler’e aittir. 2015 yılındaki FETÖ destekli paylaşımlar ise hesabın ismini sonradan alanlara aittir. Bu sebeple atılı propaganda suçlamasını reddediyorum. Aleyhimde çıkan haberlerden dolayı burslu olarak eğitim gördüğüm Almanya’dan ifade vermek üzere derhal Türkiye’ye döndüm” ifadelerini kullandı.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iftirayı atan yandaş basın hakkında yasal işlem başlatacağını dile getirdi.

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