Yandaş medyanın süresi tükendi: Gazeteci değil iktidarın memurları

Dilan Esen

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Ahmet Hakan tarafından sözünün kesilerek programın erken saatte bitirilmesine gelen tepkiler sürüyor. İmamoğlu dün Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programında belediyedeki talanı ve israfı anlatacağı sırada yayını kesen Hakan’a ilişkin şunları söyledi: “Benim gözümde gazeteci, çok saygın bir yerde. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Sayın Hakan’ın bu tarafından şikâyetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik.”

Eski CNN çalışanı Emin Çapa ise Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yayının bitirilmesi için rejinin telefonla arandığını iddia etti. Çapa “Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi. Bu tavırların seçim üzerinde bir etkisi var mı? Hayır yok. Çünkü buradaki amaç, ‘bakın biz ona da söz hakkı veriyoruz, İmamoğlu mağdur değil’ imajı yaratmak” ifadelerini kullandı.

PATRONUN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPAN BİR PROGRAM

Esra Arsan

Konuya dair Gazetecilik Akademisyeni Doç. Dr. Esra Arsan BirGün’e ülkemizde medyanın bugün geldiği durumu ve yaşanan olayı değerlendirdi. Hakan’dan çok uzun süredir etik bir gazetecilik beklemediğini söyleyen Arsan, “Program tarafsız olmasın, ama adil ve eşitlikçi olsun. Tamamen iktidar güdümlü, patronunun sözcülüğünü yapan bir program. Ahmet Hakan, küstahça ve göğsünü gere gere terbiyesiz hareketlerle karşısındaki konuğu aşağılayan bir gazeteci haline geldi” dedi.

HAKKI YENENİN TARAFI TUTULMALIYDI

Bunu yapan kişinin gazeteci olamayacağı, iktidarın maşası olacağını ekleyen Arsan, “Eğer gazeteci olsa, taraf tutması gerekiyorsa, hakkı yenenin tarafını tutmalıydı. Bence o gece artık kendisini bir gazeteci olarak tamamen sıfırladı. Onurunu iktidara ve patrona sattığını çok net bir şekilde ortaya koydu” diye konuştu.

HALKA GERÇEĞİ ANLATMIYORLAR

Arsan sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum ana akımda Türkiye’de gazeteciliğin kalmadığını gösteriyor. Bu iktidar yanlısı kanalları da izlememek lazım, çöp TV bunlar. Ahmet Hakan ve Turgay Güler gibileri iktidarın memurları, emir kulluğu yapıyorlar. Büyük paralar uğruna kendilerini satmış insanlar. Halka yararlı gazetecilik yapmak gibi bir idealleri, halka gerçeği anlatmak gibi bir idealleri yok.”

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Sosyal medyadan gelen tepkiler

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle:

Nejat İşler: “Sn. İmamoğlu, İstanbul’daki İsrafı gözler önüne serdi. Web sitesi için 3 yılda 80 milyon. Uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon. Sayıştay zarar raporu 753 milyon. İhtiyaç dışı araç kiralama 120 milyon Buz dağının görünen yüzü #tarafsızbölge”

Müjdat Gezen: “CNN’in ısrarla göstermek istemediği tablolar. Bize de ısrarla paylaşmak düşer #tarafsızbölge”

İsmail Cesur: “Meraklısına! Ahmet Hakan Tarafsız Bölge yayın süreleri: Binali Yıldırım Başlangıç 21:30 Bitiş 22:54 Toplam süre 84 dakika. CHP’nin adayı Başlangıç 22.01 Bitiş 23.29. Toplam süre 88 dakika”

Başak Deniz Kırgız: “Yıl 2013: Alo Fatih yayını kesin. Yıl 2019: Alo Hakan süreyi bitir yoksa biz biteriz. Değişen birşey var mı? #tarafsızbölge”

HaberTürk ise Ahmet Hakan’ın programında yaşananlardan sonra Twitter’dan, “HaberturkTV’den İstanbul için yarışan iki adaya, Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrı! Gelin tarafsız, objektif ve adil bir platformda, TürkiyeninNabzı’nda karşılıklı olarak birlikte özgürce tartışalım” çağrısı yaptı.