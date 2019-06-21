Yandaş Sabah gazetesi: İmamoğlu’nun diploması şaibeli

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının şaibeli olduğunu iddia eden bir haber yayımladı.

Kenan Kıran’ın imzasının bulunduğu haberde İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne “illegal” yollarla kayıt yaptırarak girdiği iddia ediliyor.

Haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

“CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu, söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmedi. Sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi’nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ’ne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasadışı geçiş yaptı. ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK’ün de inceleme başlatması bekleniyor.”