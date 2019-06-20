Yandaş Sabah yazarı, 23 Haziran için Öcalan’dan yardım istedi

Yandaş Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında 23 Haziran seçimlerini kaleme aldı. Müderrisoğlu, Kürt seçmenlerin oyunun dengeleri etkileyebileceğini belirttiği yazısında, “Henüz İmralı’nın ne dediği bilinmiyor.” dedi.

Müderrisoğlu, İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesini isteyen tutuklu Selahattin Demirtaş’ın aksine, avukatlarıyla görüşen Abdullah Öcalan’ın “nötr kalınma” çağrısı yaptığını öne sürdü.

Sabah yazarı Müderrisoğlu’nun yazısı şöyle:

23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinde, oy blokları büyük ölçüde belirginleştiğinden, “kararsızlar ve Kürt kökenli seçmenler” dengeleri etkileyebilecek güçte kabul ediliyor.

Kararsız olarak tanımlanan ve yakın markaja rağmen renk vermeyen bu grubun anlaşılabilir kaygıları veya memnuniyetsizlik nedenleri var.

Bu yönüyle bakıldığında, kararsız vatandaşlar, siyasetin ikna kabiliyetinin sınırları içinde bulunuyor.

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Oysa, etnik kimlikle şekillenen seçmenler, farklı göstergelerle tercihlerini şekillendiriyor. Örneğin, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, son açıklaması ile CHP adayına destek isterken henüz İmralı’nın ne dediği bilinmiyor.

Ada’dan dönen avukatlarının, vakit geçirmeksizin güncel değerlendirmeleri paylaşması gerekiyor. Ki duyumlarımız, seçimde en azından “nötr kalınması” çağrısına denk düşüyor.

“İNANILIR GİBİ DEĞİL!”

Gazeteci İsmail Saymaz, Müderrisoğlu’nun yazısına sosyal medya hesabından tepki göstererek, “İnanılır gibi değil! Sabah’ın Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Kürtlerin oy desteği için Abdullah Öcalan’dan yardım istiyor.” satırlarını yazdı.

