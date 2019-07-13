Yandaşa arsa kıyağı

İsmail Arı

AKP döneminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan şirket ve taşınmazlar ihalesiz olarak yandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. TMSF tarafından yayımlanan faaliyet raporuna göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan 158 milyon 431 bin TL değerindeki arsa, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı olan Burak Aksüs ve ortaklarına ihalesiz verildi. TMSF, ihalesiz verdiği arsa üzerine yapılan konut projesinden hasılat payı almakla yetinecek.

Lens Grup adı altında konsorsiyum olan AKP’ye yakın üç şirket, 35 bin 788 metrekarede konut projesi yapımına başladı. TMSF’nin kıyak geçtiği AKP’ye yakın firmalar şu şekilde:

ALICILAR TANIDIK

Aksüs Yapı’nın sahibi Burak Aksüs, Bilal Erdoğan’nın imam hatip lisesinden arkadaşı ve Erdoğan ailesi tarafından kurulan Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş isimli şirketin de ortağı. Aksüs, daha önce de ETİ Maden İşletmeleri’ne bağlı Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 28,2’lik hissesi devredilmişti.

Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet Gür’ün ortağı Celal Demirtaş’a ait Reyhan İnşaat konsorsiyumun bir diğer ortağı oldu.

BAĞCE DE KONSORSİYUMDA

90’lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sattığı iki tır lale ile iş insanı olduğunu açıklayan Mehmet Akif Bağce de diğer ortak oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde hızla zenginleşen Bağce kardeşlerin Marmara Fidancılık ve Seracılık A.Ş adlı şirketi arsadan payını aldı.