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25.03.2019
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Yandaşa peşkeşe ‘bilmiyoruz’ yanıtı

İktidara yakın cemaat ve vakıflara kamuya ait taşınmazların bedelsiz şekilde tahsisi devam ederken, Kültür Bakanı Ersoy, “Bakanlığımızda vakıflara devredilen arazilere ilişkin bilgi bulunmamaktadır” dedi

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Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜGVA Zonguldak’ın SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ni vakıf için talep ettiği ortaya çıkmıştı.

Kamu taşınmazlarının iktidara yandaş vakıf ve derneklere bedelsiz tahsisi devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 5 yılda 748 yeni vakıf kurulduğunu duyurdu. Bakan Ersoy, vakıflara devredilen kamuya ait arazi ve konutlarla ilgili bakanlıklarında bir bilgi bulunmadığını öne sürdü.

5 yılda 748 vakıf kuruldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kamuya ait arazi ve konutların devredildiği vakıflarla ilgili soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülke genelinde faaliyetlerine devam eden vakıf sayısının 5 bin 129 olduğunu bildirdi. Bakan Ersoy, son 5 yılda kurulan vakıf sayısının ise 748 olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımızda kamuya ait ve vakıflara devredilen arazi ve konutlara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

BİLİNMEMESİ DİKKAT ÇEKİCİ

CHP’li Gürer ise bazı vakıfların kamuya ait taşınmazları ya devraldığını ya da kiraladığını belirterek, şunları söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde böyle bir bilginin bulunmuyor olması dikkat çekicidir. Kamu binaları ve arazileri yolgeçen hanı değildir.”

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‘AÇIKLIK GETİRİLMELİ’

“Hangi vakfa ne kadar bina, konut veya arazinin kiralandığı yönündeki bilgiler kayıtlarda mutlaka vardır” diyen CHP’li Vekil, sözlerini şöyle sonlandırdı: ”Bunun kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Ayrıca basında çıkan iddialara da açıklık getirilmesi gerekir. Vakıflar hayırlı bir amaç için kurulur ama adı vakıf olup, hayır işi yerine kurucularına hayır eden hale gelen varsa bunun incelenmesi, bilinmesi, amaç dışılığın da giderilmesi gerekir.”

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