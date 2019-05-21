21.9 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa ÖZEL Yandaşı fonlama şampiyonluğu

Yandaşı fonlama şampiyonluğu

Kamu Özel İşbirliği projelerinde Türkiye, 2014-2018 yılları arasındaki 22.76 milyar avroluk yatırım büyüklüğü ile Avrupa birincisi oldu. Projenin ilk ve en etkin uygulayıcısı İngiltere, 15.08 milyar avroluk yatırım ile Türkiye’nin gerisinde kaldı

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

AKP iktidarları döneminde hız kazanan ve dövize endeksli yolcu, hasta, araç-geçiş garantileri ile yandaş müteahhitleri fonlama aracına dönüşen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde Türkiye, Avrupa’nın ilk sırasına yerleşti. KÖİ modelinin mucidi olan İngiltere bile Türkiye’nin gerisinde kaldı.

Yeni hükümet modeli ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yetkisine bırakılan KÖİ projeleri ile ilgili 2018 yılı raporu açıklandı.

“Geleceğe dönük özelleştirme” diye isimlendirilen KÖİ projeleri, Türkiye’de özelleştirmeler gibi AKP iktidarları döneminde hız kazandı. Büyük bütçe kaynakları kullanılarak ve borçlanmaya gidilerek bu projeler hükümete yakın müteahhitlere verildi. Bir bölümü dövize endeksli yolcu, hasta, araç geçiş garantileri ile KÖİ modeli, kamuyu zarara sokma pahasına rant aktarım aracı oldu. Önceki yıl 225 olan proje sayısı 2018’de 242’ye çıktı. Toplam yatırım tutarı bir yılda 61,7 milyar dolardan 63,8 milyar ABD dolarına, sözleşme değeri ise 135 milyar dolardan 140 milyar ABD dolarına çıktı.

SAYI HIZLA ARTIYOR

Yöntemin ilk uygulayıcısı olan İngiltere’nin bile olumsuz sonuçları nedeniyle daha az tercih ettiği modelde Türkiye’nin hem proje sayısı hem de yatırım büyüklüğü artıyor. Bu hız 2018 yılında Türkiye’yi tüm Avrupa ülkelerinin önüne geçirdi.

Tamamlanan projelerin yatırım büyüklüğü bakımından Türkiye’deki projeler ilk sıralarda yer aldı. 2018’de kapanışı yapılan toplam 500 milyon avro ve üzerinde değere sahip olan projelerde Türkiye birinciliği kaptırmadı. En büyük sekiz projede Türkiye’den üç proje yer aldı. 3,1 milyar avro ile Çanakkale Köprüsü, 1,3 milyar avro ile Ankara Niğde Otoyolu ilk iki sırada yer alırken, 711 milyon avroluk Bilkent Laboratuvarı da yedinci sıraya yerleşti. İlk sekizde Fransa ve Almanya’dan birer, Hollanda’dan da üç proje yer aldı.

EN BÜYÜK PAZAR TÜRKİYE’DE

2017 yılında yatırım değeri sıralamasında ikinci sırada bulunan Türkiye, geçen yıl bunda da birinci oldu. 2014 ve 2018 yılları arasında Türkiye, Avrupa’da 22,76 milyar avro ile yatırım değeri ile en büyük KÖİ pazarına sahip oldu. Birleşik Krallık ise toplam yatırım değeri bakımından 15,08 milyar avro ile Türkiye’nin gerisinde kaldı.

242 KÖİ PROJESİ

1986 yılından 2018 sonuna kadar 2 bin 10’u işletmede, 32’si finansal kapanış ya da yapım aşamasında olmak üzere, toplam yatırım tutarı 63,8 milyar ABD doları olan 242 KÖİ projesi uygulamaya konuldu. Bu projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar ABD doları oldu.

YAP-İŞLET-DEVRET İLK SIRADA

Uygulama sözleşmesi imzalanan 242 projenin 109’unu Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılanlar oluşturdu. 108 projede İşletme Hakkı Devri, 20 projede Yap-Kirala-Devret ve 5 projede de Yap-İşlet modelleri kullanıldı.

91 enerji üretim tesisi, 41 otoyollar ve hizmet tesisleri, 23 liman, 20 sağlık tesisi, 19 havaalanı, 18 sınır kapısı, 17 yat limanı ve turizm tesisi, 8 madencilik, 2 sanayi, 1 demiryolu, 1 kültür ve turizm tesisi yapımında KÖİ modeli uygulanıyor. 139,8 milyar dolarlık proje büyüklüğü içinde 71,3 milyar ABD doları ile en büyük pay havaalanı projelerinin. Bunu 28,7 milyar dolar ile enerji ve 21,2 milyar dolar ile otoyollar ve hizmet tesisleri izliyor.

- Reklam -

SON HABERLER

Yeşilçam bize ne kattı?

birgun.net -
Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sinema Anadalı öğretim üyesi. Kendisinin...
Devamını Oku

Şiirin uzun yolculuğu

birgun.net -
ATİLLA YAŞRİNYol ve yolcu deyince Tolstoy’u düşünemeden...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu İBB’deki israfları anlattı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettikten sonra...
Devamını Oku

Rant projeleri yaygınlaşacak

Nurcan Gökdemir -
AKP, havaalanları, köprüler, şehir hastaneleri yapımı nedeniyle imzalanan garantili sözleşmelerle ülke kaynaklarının...
Devamını Oku

TÜİK, güven endeksi verilerini açıkladı: Halk bu kadar karamsar olmamıştı

Ozan Gündoğdu -
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Kamuoyuna açıklanan...
Devamını Oku

Akar’dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile S-400 gerilimi ve yeni askerlik...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’nda THY uçağı direğe çarptı!

birgun.net -
İstanbul Havalimanı'nda saat 8.45'te Ankara seferini yapmaya hazırlanan THY'ye ait Sümela isimli...
Devamını Oku

İZSU’da şoförler kontak kapattı

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞİzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel...
Devamını Oku

Kale Kayış patronu işçilere saldırdı!

birgun.net -
İstanbul Silivri’de işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikalaşma nedeniyle...
Devamını Oku

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde avukatların kilitli tutulması Meclis gündeminde

birgun.net -
Mültecilerin yaşadıkları hak ihlalleri ile anılan İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, bir kez...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi