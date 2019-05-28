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28.05.2019
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Yandaşlar bile isyan etti: Yassıada’nın canına okundu

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyareti sırasında NTV sunucusu Oğuz Haksever’in mikrofonu açık kaldı.

Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği anda, Erdoğan’ın “Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum” ifadelerinin ardından mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun” dediği duyuldu. Aksever’in ayrıca yayın akışına göre sunması gerektiği 14 bülteninde de yer almadığı görüldü.

‘SESİMİ KISTILAR’ İDDİASI

Haksever ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken ‘…okumuşsunuz’ dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, ‘okumuşsun’ diye yayına çıkmıştır” dedi: “Yassıada’daki düzenlemelerin, bence ‘Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını’ yansıtmadığı kanaatine sahibim. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.”

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