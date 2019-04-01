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01.04.2019
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Yandaşlardan seçim sonuçlarına organize operasyon

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Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile CHP, başta İstanbul Ankara İzmir Antalya ve Adana olmak üzere birçok Büyükşehir belediyesini kazandı.

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu % 48.79 ile kazandı. Binali Yıldırım’ın oy oranı ise %48.51’de kaldı. 290 bin geçersiz oy bulunan İstanbul’da AKP’liler seçim sonuçlarına itiraz etti.

Geçersiz oyların tekrar incenlenmesi için YSK’ya başvuracaklarını açıklayan AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak’ın “3 bin 870 oy farkıyla İstanbul’da seçimi kazandık” açıklamasının ardından yandaşlar sosyal medya üzerinden operasyon başlattı.

Yandaşların Twitter’da başlattığı ‘İstanbul seçimlerinde hile yapıldı’ iddalarına gerici Misvak Dergisi de katıldı.

Öte yandan yandaş gazeteci Hilal Kaplan, Twitter’da “YSK, tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi” diyerek yine yalan açıklamalarda bulundu.

Kaplan, tepkiler üzerine “Düzeltme! YSK’nın oyları yeniden sayımı söz konusu değil. YSK, yapılan itirazların sonuçlarını sisteme giriyor.” dedi.

Yandaşların attığı bazı twitler şöyle:

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