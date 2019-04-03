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03.04.2019
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Yandaşların milli irade ikiyüzlülüğü: AKP kazanınca “demokrasi”, muhalefet kazanınca “darbe”

31 Mart yerel seçimlerinin sonucu yandaş medyanın "milli irade" ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Yandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u AKP'nin elinden almasını "darbe" olarak nitelendirdi.

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Sonuçları merakla beklenen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. AKP ile MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, üç büyükşehir başta olmak üzere pek çok ili kaybederken yandaş medya sonuçları hazmedemiyor. AKP sandıkta kazanınca “milli irade” söylemine başvuran yandaşlar muhalefet kazandığında ise “darbe” nitelemesinde bulunarak halkın tercihine ne derece “saygılı” olduklarını gösteriyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u AKP’nin elinden aldı. İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanmasını hazmedemeyen yandaşlar “milli irade”yi tanımayarak sonucu ‘darbe’ olarak nitelendirdi.

Yandaş Star gazetesi bugün “Sandıkta darbeyi kim örgütledi” manşetiyle çıktı. “Gazete” haberinde, “Türkiye tıpkı Gezi kalkışması, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’da olduğu gibi 31 Mart’ta da sandık üzerinden darbeye maruz kaldı. Organize hırsızlık ve hile yöntemiyle oylar üzerinden milli irade teslim alınmak istendi” iddiasında bulundu.

Provokatif haberin devamında, “Organize bir şekilde büyükşehir oylarının yok sayılmasını sağlayan tutanakları hazırlayanlar, oyları başka partilere yazan kişiler ve usulsüzce geçersiz sayılan on binlerce oy üzerinde incelemelere yönelik itirazlar yapılırken bu işin arkasında kim ya da hangi örgütlerin bulunduğu ise araştırılıyor” ifadeleri kullanıldı.

HALKIN TERCİHİNE DARBE DEDİ

Yandaş Yeni Şafak’ın Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısında İstanbul sonuçlarını ‘darbe’ olarak nitelendirdi. “*31 Mart’ta Türkiye’ye seçim üzerinden darbe yapılmıştır. *Bir İstanbul projesi için FETÖ’cüler kullanılmıştır. *15 Temmuz sonrasının ilk adımları atılmıştır. “Öyleyse İstanbul’da seçimler yenilenmeli” başlığıyla yayımlanan yazısında Karagül, “Gezi öncesi, 17-25 Aralık öncesi, 15 Temmuz öncesi uyuşukluğu, duyarsızlığı, dikkatsizliği burada da karşımızda sanki. Sakın ha, bu yeni durumu da öyle kabullenmeyin. Açık söylüyorum: 31 Mart seçimlerine İstanbul darbesi yapılmış.. Türkiye’ye darbe yapılmış. Seçimler üzerinden, sandıklar üzerinden darbe yapılmıştır” dedi.

Böylece AKP kazanınca ‘milli irade’ söylemine başvuran yandaşlar, muhalefetin kazanmasını “darbe” diye nitelendirerek halkın iradesine karşı ikiyüzlü olduklarını da göstermiş oldu.

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