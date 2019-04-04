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04.04.2019
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Yandaşların ‘milli irade’ ikiyüzlülüğü

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31 Mart yerel seçimlerinin sonucu, yandaş medyanın “milli irade” ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Yandaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u AKP’nin elinden almasını “darbe” olarak nitelendirdi.

Yandaş Star gazetesi,“Sandıkta darbeyi kim örgütledi” manşetiyle çıktı. “Gazete” provokatif haberinde, “Türkiye tıpkı Gezi kalkışması, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’da olduğu gibi 31 Mart’ta da sandık üzerinden darbeye maruz kaldı. Organize hırsızlık ve hile yöntemiyle oylar üzerinden milli irade teslim alınmak istendi” iddiasında bulundu.

Yandaş Yeni Şafak’ın Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısında İstanbul sonuçlarını ‘darbe’ olarak tanımladı.

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