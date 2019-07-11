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11.07.2019
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Yandaşların tartıştığı KADEM’den açıklama: İftira atılıyor…

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın 'Soros projesi' diyerek hedef aldığı KADEM, 'uluslararası fonlardan para almadığını' açıkladı. Açıklamaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katıldığı basın toplantısında, Yeni Şafak ve Akit tarafından yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, uluslararası vakıflardan fon alındığına dair yapılan haberlere karşı açıklama yaparak, “Biz uluslararası vakıftan fon almadık. AB’nin bazı projelere başvurduk. Bunun dışında bir şey yoktur. İftira atılıyor” ifadelerini kullandı.

“Kadının bir cümlesiyle aileyi yıkıyorsunuz” iddialarına yönelik olarak Gümrükçüoğlu, “Aile ile ilgili kanun belli. Bu kanun şiddete uğrayan kişi koruma altına alıyor. Daha fazla şiddeti ortadan kaldırmak için var. Koruma için var.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu KADEM için “Soros projesi” diyerek tartışma başlatmış, Kaplan’a yandaş basından destek gelmişti.

“KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu” başlıklı bir haber yapan Akit de Kaplan’a destek olmuştu.

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’sa KADEM’e destek vererek, “KADEM, Ailenin birliğini ve korunmasını savunur, Soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz. Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez” demişti.

Yeni Şafak yazarından Erdoğan’ın kızına: ‘Soros projeleriyle aileyi çökerten…’

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