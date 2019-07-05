Yangına müdahale eden olmayacak!

Orman yangınlarına müdahale eden geçici orman işçilerinin sözleşme süreleri bu yıl uzatılmadı. Orman yangınlarının en yoğun yaşandığı yaz aylarında Muğla’da görev yapan 556 mevsimlik orman işçisi temmuz ayında işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum ‘Orman yangınlarıyla mücadelede personel sayısı yetecek mi?’ sorusunu da akıllara getirirken, mevsimlik işçilerin görevlerine devam etmesi için sendikalar ve siyasiler çözüme yönelik çalışma yürütüyor.

Muğla’da Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bin 360 işçi bulunuyor. Bunların 807’si kadrolu, 556’sı ise mevsimlik işçi statüsünde görev yapıyor. İl genelinde orman yangınlarıyla mücadelede arazide görev yapan işçi sayısı ise 922.

1 yılda 355 orman yangını

Muğla en çok orman yangınının yaşandığı illerden biri. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2018 yılı Orman Yangınları Değerlendirme Raporu’na göre; Muğla’da 2018 yılında 355 orman yangını çıktı. 1977 yılından bu yana 2018 yılı sonu itibariyle kayıtları tutulan yangın sayısı 11 bin 330 olurken Muğla’da yılbaşına düşen yangın ortalaması 270. Ayrıca raporda özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısındaki yoğunluğun, kamp ve piknik yerlerinin yaz aylarında orman yangını riskini artırdığı belirtiliyor.

Yağışlarla yaygınlaşan otlar riski artırdı

Ege Bölgesi’nde bol yağışlarla büyüyen ve sıcaklıkların artmasıyla kuruyan otlar da izmarit veya piknik ateşinden kolaylıkla tutuşma olasılığı nedeniyle ormanları tehdit ediyor.

Türkiye’de orman yangınları en fazla haziran ve eylül ayları arasında görülüyor. “Orman yangın mevsimi” olarak adlandırılan bu dönemdeki yangınların büyük çoğunluğu insandan kaynaklı çıkıyor.

Atılan izmarit, piknik ateşi, anız ve bahçedeki atık bitkilerin yakılması gibi nedenlerle ormanlık alana uzak yerde çıkan yangınlar, kuru otların etkisiyle ormanlara ulaşabiliyor. Bu yıl yağışla yaygınlaşan otlar, yangın tehlikesini artırıyor.

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Ege Bölgesi birinci derece riskli

Türkiye genelinde orman yangınlarının yüzde 29’u Ege Bölgesi’nde meydana geliyor. Ege Bölgesi’ni yüzde 27 ile Akdeniz takip ediyor. İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, Ege Bölgesi’nin orman yangınında birinci derece risk taşıdığını ifade etti. Sorumluluk bölgelerindeki İzmir ve Manisa’da ise 1 milyon hektarın üzerinde orman alanı bulunduğunu, bunun da yaklaşık yüzde 65’inin yanıcı özelliği yüksek kızılçam ağaçlarından oluştuğunu söyledi.

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4 ay uzatma verilmedi

Orman Genel Müdürlüğü’nde 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi pozisyonunda çalışan 10 bine yakın orman işçisi bulunuyor. Bu işçilerin görev süresi, geçen yıl 4 ay uzatılmıştı. Bu yıl ise 7 ay 29 günü geçmemek üzere yalnızca 4 bin işçi için uzatma izni verildi. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP’li milletvekilleri, işçilerin görev süresinin yine 4 ay uzatılmasını ve 2020 yılında işçilerin sürekli işçi kadrolarına atanmasını istedi.