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19.07.2019
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Yangında nabzı duran kedi suni teneffüsle hayata döndürüldü

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenip nabzı duran kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü.

İlçeye bağlı Sunullah Mahallesi Meydan Sokak’ta önceki akşam, Figen Ünal’a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlarda endişe ve korkuya neden oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride mahsur kalan anne ve 3 yavru kedi hareketsiz halde çıkarıldı. Yavru kedilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Nabzı durduğu belirlenen anne kedi ise itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürüldü. Su ile yıkanan kedi veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.

Yangından kurtarılan kedinin tedavisi yapan Veteriner Hekim Ahmet Akdeniz, “Kedi, kliniğimize geldiğinde karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyordu. Hemen kritik bakımı ve serumlarla gerekli tedaviler yapıldı. Kedi yüzde 90 oranında kendine geldi, durumu iyi, kurtuldu. Tamamen iyileşmesi için ek tedavilerini devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Kedinin duman noktasında kaldığı için oksijensiz kaldığını kaydeden Veteriner Akdeniz, itfaiye erlerinin kediye suni teneffüs yaptığını söyleyerek, “Suni teneffüs, kedinin buraya kadar dayanabilmesini sağlamış. Kedinin bilinci buraya geldiğinde yerinde değildi. Saf oksijen vererek kediyi kendine getirdik. İtfaiye erinin yaptığı suni teneffüs, kediye hayatta kalması için zaman kazandırdı” dedi.

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