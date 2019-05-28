Yangını fon yapıp salıncakta sallanan çocuk viral oldu

Rusya’da arkasında bulunan ev yanarken salıncakta sallanmaya devam eden bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Çocuk, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘soğukkanlılık sembolü’ ilan edildi.

Sosyal medya kullanıcıları görüntüyü “O sırada Rusya’da” ve “Rusya’da sıradan bir gün” gibi ifadelerle binlerce kez paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin yandığı ve evin etrafında toplanan bir grup yetişkinin bunu izlediği görülüyor. Bu sırada bir çocuk, yanan evin yakınında bulunan bir salıncakta umarsızca sallanmaya devam ediyor. Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, diğer çocukların yetişkinlerle birlikte yangını izlediği, çocuğun ise, ‘boş kalan salıncağın’ keyfini çıkardığı şeklinde yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar çocuğun sakinliğini ‘ürkütücü’ bulduklarını belirtirken, bazı kullanıcılar olayla dalga geçerek, ” Rusya’da soğukkanlı olmak önemli. Bu çocuk zor zamanlarımızın üstesinden gelir”, “Çocuk Devlet Duma’sı milletvekili” gibi yorumlarda bulundu.

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Ayrıca, yerel medyada yer alan haberlere göre evde çıkan yangın çevre yapılara da sıçradı ancak durum itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.