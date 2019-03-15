Yanlış kullanılan iksirin tesis ettiği doğru adalet

GÖKHAN YAVUZ DEMİR

İlaç ve kozmetik sanayindeki hayvan deneyleri haklı olarak hâlâ tartışıladursun, Jozua Douglas Korkunç İkizler’de De Leeuw ailesinin fertlerinin başlarına gelenler üzerinden anlattığı eğlenceli hikâye üzerinden dikkatimizi hiç de didaktik olmadan hayvanların yaşama hakkı üzerine çekiyor.

Bay De Leeuw saç çıkartan bir ilaç üreten fabrikanın sahibidir ve ilaçlarının saç çıkartmadığı dedikoduları yüzünden hayli zarar ettiği için de kaygılıdır. Aslında sonra fark edeceğimiz üzere sattığı ilaçların saç çıkarıp çıkarmaması hiç umurunda olmayan Bay De Leeuw, sadece hiçbir işe yaramayan ilaçlarını satmanın derdindedir. Fabrikasında çalışan kimyager Bay Spruit tam da bu esnada bir müjdeyle karşısına çıkar. Müjde, Bay Spruit’in bulduğu yeni bir formüldür. Üstelik kendisine göre bu formül, saç çıkarmada yüzde yüz etkilidir. Tek sorun, bu mucizevi formülün malzemelerinin tamamlanmasıdır, ki bu listedeki en etkin ve elzem malzeme bilhassa yumuşak ve sağlıklı tüyleri olan bir köpeğin haşlanmış beynidir. Yeni ilacın getireceği kâr ve ün ile gözleri daha şimdiden kamaşan Bay Leeuw kimyagere derhal ilacın yapımına başlanması talimatını verir.

De Leeuwların evinde ise her türlü hastalıktan ve bu hastalıkları bulaştıracak her türlü virüs ve bakteriden korkan Bayan De Leeuw ile tanışıyoruz. Bakterilerden korunmak için evi sürekli temizleten, mikrop getirmesinler diye eve köpek veya kedi asla sokmayan, yaramaz oldukları için pis ve bakterili oldukları sonucuna da doğrudan vardığından ikizlerine hiç dokunmayan, hatta ortalığa hastalık saçmasınlar diye onları sürekli odalarına hapseden Bayan De Leeuw, yalnızca kendisi gibi kafayı temizlik, bakteriler, vücut direncini artıran şuruplarla bozmuş dört hanım arkadaşıyla görüşmektedir. İkizler ise müthiş bir rol yeteneğine sahip Lot ile her türlü şakaya bağımlılık derecesinde düşkün Max’dir. Lot ve Max ne kadar sevimli olsalar da anneleri Bayan De Leeuw’un gözünde ‘korkunç ikizler’dir.

Yine anneleri tarafından hiçbir şey yapmamaları ve uslu uslu oturmaları için odalarına kapatılan ikizler kendi aralarında konuşurlarken birden Max bilgisayarında çok tuhaf bir e-posta görür. Sihirli İçecekler isimli bir internet satış mağazasından Kranak Borovski, Max’i sitelerini ziyaret etmeye ve indirimde olan değişim iksirlerinden ücretsiz olarak denemeye davet etmektedir. Lot’un bunun bir tuzak veya şaka olduğuna dair uyarılarını dikkate almayan Max, www.sihirliicecekler.nl adresine girer ve ‘köpek dönüşüm iksiri’nin de aralarında bulunduğu bir ürün listesini tıklar. Bu iksirlerin gerçekten bir işe yarayıp yaramadığını aralarında tartışsalar da Max alışveriş sepetine bir adet ‘köpek dönüşüm iksiri’ ekler.

Nitekim çok geçmeden bir öğleden sonra ikizler yine odalarında hiçbir şey yapmadan pineklerken Max’e küçük bir kargo paketi gelir. Paketten annesinin direnç kazanmak için sürekli herkese içirdiği şuruplarınkine benzer küçük yeşil bir şişe ve iksirin nasıl kullanılacağını anlatan bir mektup çıkar. Lot hâlâ Max’in bir şakaya kurban gideceğine inansa da iksirin nasıl kullanılacağını anlatan mektubu okuduktan sonra mektubun sonunda yazıldığı gibi buharlaşıp yok olduğunu görünce artık durumu ciddiye alır. Lot’un bütün uyarılarına rağmen Max iksiri hemen denemekte ısrarlıdır. Max, babasının aşağı kattaki odasında bulunan akvaryumdaki balıklardan birini köpeğe dönüşmek niyetindedir. Ne de olsa bütün gün odada tıkılıp kalan ikizler sıkıntıdan patlamakta ve oyunbaz bir köpeğin özlemini çekmektedirler.

Ama olaylar hiç de planladıkları gibi gelişmez. Öncelikle odada annelerine yakalanıp şişeyi kaptırırlar. Şişeyi kendi şifa şuruplarından zanneden anneleri, yukarıdaki odada hasta yatmakta olan babalarına içirtir. Okudukları kullanım kılavuzundan hatırladıkları kadarıyla iksir on beş dakika içinde etkisini göstermekte ve dönüşüm gerçekleştikten sonraki on saatte panzehir içilmezse köpeğe dönüştürülen kişi veya şey bir daha asla eski haline dönememektedir.

Bir kez daha kilitlendikleri odalarından yeniden kaçıp yandaki babalarının odasına giren ikizler, babalarının çok sevimli bir köpeğe dönüştüğünü görürler. Max önce bu durumdan çok hoşnut olur. Kendileriyle şimdiye dek hiç oynamayan babaları artık onlarla istedikleri kadar oynayabilecektir. Ama Lot, Max’e saçmaladığını hatırlatır. Şimdi asıl sorunları acilen panzehiri bulmak ve babalarını on saat içinde eski haline döndürmektir. Ama bunu yaparken evde kesinlikle köpek istemeyen annelerine de yakalanmamalıdırlar, yoksa anneleri babalarını bir daha hiç dönemeyeceği köpek barınağına göndertecektir.

Macera önce köpek-babalarıyla annelerine yakalanmalarına, ardındansa o sırada hasta babalarını ziyarete gelmiş olan Bay Spruit’e köpeklerini kaptırmalarıdır. Parlak ve sağlıklı tüyleri olan bir köpek arayan Bay Spruit, gerçek hayatta saçlarına çok iyi bakan Bay De Leeuw’un sağlıklı tüylerini görünce iksiri aradığı için beyni bulduğunu düşünür. Babalarını alıp doğrudan iksirini yapabilmek için fabrikaya koşar. Bundan sonrası Lot, Max ve onların yardımına gelen cüce sihirbaz Kranak, hep birlikte tatlı bir köpek olan Bay De Leeuw’u kurtarmak için Bay Spruit’in peşine düşerler. Hızla tükenmekte olan zamanla yarışmaktadırlar.

Bay De Leeuw ve çocuklarının yaşadıkları bu korku sayesinde her gün hayvan deneylerinde kullanılan ve can veren hayvanların çektiklerini anlamak bir nebze mümkün olsa gerek. Ne de olsa sevimli bir köpeğin yeri asla bir kimya laboratuvarı değildir. Köpekler sadece bahçede kendilerinin en yakın arkadaşı olan çocuklarla oynamak ister. Bu basit gerçeği en azından Bay De Leeuw hikâyenin sonunda anlıyor. Darısı biz kalanların başına.