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20.07.2019
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Yapı Kredi Yayınları’ndan Evliyâ Çelebi’ye ‘Kürdistan’ sansürü

Yapı Kredi Yayınları, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan 'Kürdistan' kelimesini sansürledi. Metnin orijinal halinde yer alan 'Kürdistan' kelimesi okura 'Kürt diyarı' olarak sunuldu.

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Yapı Kredi Yayınları, 17. yüzyılda Evliyâ Çelebi tarafından kaleme alınan 10 ciltlik Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi‘nde yer alan ‘Kürdistan’ kelimesini sansürledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi‘nin ilk sekiz cildi 1896-1928 yılları arasında Arap harfleriyle, son iki cildi ise 1935-38 arasında Latin kökenli yeni harflerle basıldı. Prof. Dr. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı tarafından Yapı Kredi Yayınları için hazırlanan ve ilk baskısı 2006 yılında yapılan kitabın orijinal metninde yer alan ‘Kürdistan’ kelimesi 4 yerde sansürlenerek ‘Kürt diyarı’ olarak okura sunuldu.

Evliyâ Çelebi’nin kendi söyleyişiyle 51 yıl ara vermeksizin Orta Avrupa ve Balkanlar’dan Kırım ve Kafkasya’ya, Anadolu’dan Mısır ve Arabistan’a kadar uzanan toprakları dolaşarak hazırladığı ve 10 cilt olarak Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan kitaptaki sansür okurların tepki göstermesine neden oldu. 

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay Can Yayınları tarafından basılan bir kitap için gündeme gelmiş, Can Yayınları konuyla ilgili düzeltme açıklamasında bulunmuştu.

Can Yayınları’ndan Coelho’nun kitabına Kürdistan düzeltmesi

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