24.7 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa ÖZEL Yaptırım kararları mesaj niteliğinde: Ekonomik ve siyasi sarsıntılar kapıda

Yaptırım kararları mesaj niteliğinde: Ekonomik ve siyasi sarsıntılar kapıda

Doğu Akdeniz ile S-400 konularına ilişkin yaptırım karar ve tehditleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB yaptırımları için ‘kıytırık’ derken, uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Esen, iki krizin de uzun vadede Türkiye’yi ekonomik ve siyasi çıkmaza sürükleyeceğini belirtti

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkıyatı kapsamında dün 12'nci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerinin durdurulması ve S-400 Hava Savunma Sistemleri’ne ilişkin kriz büyüyor. Avrupa Birliği’nin (AB) önceki gün Brüksel’de Türkiye’ye yönelik bir dizi yaptırım kararının olası etkileri merak konusu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB yaptırımları için ‘ciddiye almaya gerek yok’ dedi. Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda Pentagon’dan yapılması beklenen açıklamanın ikinci kez iptal edildiği belirtildi.

Yaptırımlara ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Esen, AB’nin aldığı kararların uzun vadede Türkiye’ye mesaj niteliğinde olduğunu, ABD’nin yaptırım tehditlerinin ise ülkede siyasi ortamı gereceğini belirtti. Esen, her iki krizin de Türkiye ekonomisinde sarsıntılar yaratacağını ifade etti.

AB yaptırımları orta seviyede

AB’nin Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin yaptırım kararlarının, Türkiye’yi zor duruma düşüreceği ama şimdilik daha esnek bir yolun seçildiğini ifade ettiğini belirten Esen, “En azından şu noktada tamamen köprüleri atacak kadar sert bir pozisyon alınmadığını düşünüyorum. Bu büyük bir ihtimalle AB tarafından Türkiye’ye bir mesaj verme yolu olarak görülüyor. Türkiye, ABD’nin uzun süredir müttefiki ve AB ile yoğun ilişkileri var ve üstüne mülteci krizinde aslında iki taraf birbirinin belirli oranda partneridir” şeklinde konuştu.

Berk Esen

“AB’nin tutumu orta seviyede yaptırımlar içeriyor” diyen Esen, “Fakat bunun yaratacağı siyasi kriz sonucunda eğer Türkiye de sertleşmeye devam ederse büyük ihtimalle AB de ABD’ye benzer adımlar atmak zorunda kalacak. Dolayısıyla şu anki krizin ikinci kaygı veren boyutu da budur. Öncelikle Türkiye ekonomisi zarar görecek, ikinci olarak da Erdoğan yönetimi bu takip edilen politikalara karşı sert cevap verirse kriz daha da büyüyecektir” dedi.

AB’de Erdoğan’ın anlaşacağı lider yok

Erdoğan yönetiminin darbe teşebbüsünden bugüne dış politikada denge siyaseti izlediğini belirten Esen, “Başarılı bir politika değildi ve son zamanlarda bir çözüm üretmedi, son üç senedir de oyalama ve denge politikası olarak sürdü. Dolayısıyla Türkiye yakın zamanda artık ikisinden birini tercih edecektir. Benim tahminim Türkiye F-35 projesi içinde yer alamayacağını artık anlamaya başladı. Artık o kâr-zarar hanesinde F-35’ler zarar hanesine yazıldı. Kıbrıs’ta yaşanan olaylardan dolayı AB ile de yeni bir cephe açıldı. AB ile ilişkiler daha zor olacaktır çünkü AB yönetiminde Erdoğan’ın rahat anlaşabileceği bir lider gözükmüyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye karşıtı bir çizgide duruyor” şeklinde konuştu.

İlginizi çekebilir:  ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı

Ekonomi aynı oranda bağımlı

Türkiye’nin ABD ve AB ile radikal bir kopuş içine gireceğini beklemediğini vurgulayan Esen, son olarak şunları aktardı: “Türkiye ekonomisi hala aynı oranda bağlı ve bağımlı. Hem çok entegre ekonomilere sahibiz hem de belirli oranda batıdan gelecek sıcak paraya, yatırıma hatta teknoloji transferine bağımlı durumdayız. Dolayısıyla Türk ekonomisini ve şu an Türkiye’nin aldığı pozisyona destek veren Katar, Rusya hatta Çin, dışardan finanse edemediği sürece ben çok radikal bir kopuş öngörmüyorum. Fakat artık son raddenin ucuna kadar geldik. İki-üç senedir devam eden aktif kriz ortamı iki-üç sene daha devam ederse sanırım farklı şeyleri konuşmaya başlayacağız.”

***

‘Kararlar kıytırık’

Kuzey Makedonya’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikola Dimitrov ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Yaptırımlara ilişkin konuşan Çavuşoğlu, “Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan’ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar” şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ise Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, Ankara’ya karşı ‘sınırlayıcı tedbirler alma kararını desteklemediklerini’ söyledi.

Ortak komite önerisine ret

Kuzey Kıbrıs yönetimi de Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına karşı açıklama yaptı. Açıklamada, “AB’nin bu tutumu, Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı sağlamamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Kıbrıs Rum kesimi, Türk tarafının sondaj konusunda ortak komite kurulması önerisini reddetti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,429AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Zarif: ABD İran’a yönelik ekonomik savaşa son verirse Trump yönetimiyle görüşebiliriz

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gazetecilere...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Erbil’ açıklaması

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. ...
Devamını Oku

Jigolo olmak istedi, 4 bin lira dolandırıldı

birgun.net -
İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 23 yaşındaki...
Devamını Oku

CHP’li Ağbaba: KHK ile ihraç edilen 46 kişi yaşamına son verdi

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "20 Temmuz 2018'de kaldırılan olağanüstü hal...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan Erbil’de yaşanan saldırıya ilişkin açıklama

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili konuştu.
Devamını Oku

Kredi borcu kıskacında bir halk: Telefonu sessizde kullanıyoruz!

birgun.net -
Kamera: Gamze TürkkaynağıMikrofon: Meral DanyıldızTürkiye Bankalar Birliği...
Devamını Oku

Houston Rockets Westbrook’u kadrosuna kattı

birgun.net -
Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City...
Devamını Oku

‘El Chapo’nun cezası belli oldu

birgun.net -
ABD'de tutuklu bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman hakkında görülen...
Devamını Oku

Muğla ormanları yanmaya devam ediyor: Bu sefer de Köyceğiz’de yangın çıktı

birgun.net -
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi...
Devamını Oku

Batı Şeria’da Filistinli tutuklunun ölümünü protesto edenlere saldırı

birgun.net -
Batı Şeria'da 31 yaşındaki Filistinli tutuklu Nassar Takatka'nın dün sabah İsrail hapishanesinde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi