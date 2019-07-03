Reuters’a konuşan ABD’li yetkili: Yaptırımlar konusunda değişen bir şey yok

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile AKP’li Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajlara karşın, yaptırım planının halen devrede olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı haberde, ajansa konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “S-400’lerin alımının gerçekleşmesinin, çok olumsuz sonuçların olacağı konusunda defaatle açıklamalar yaptık” dedi.

Aynı sözcü, olası yaptırımların, ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında F-35 anlaşmasının askıya alınmasını içerebileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) Sözcü Albay Mike Andrews da ajansa, “Değişen bir şey yok” açıklamasını yaptı.

Sözcü Andrews, “Türkiye’nin almak istediği Rus yapımı S-400’ler, F-35 programı ile uyumlu değil. Türkiye’nin her ikisini de elde etmesine izin verilmeycek” dedi.

Japonya’da haftasonu gerçekleşen G-20 zirvesinde Trump ile görüşen Erdoğan, bu görüşme sonrası, “Yaptırım olmayacağını kendisinden dinledik” demişti.

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Trump ise S-400 sürecinin “karmaşık” bir konu olduğunu ve “sorun” teşkil ettiğini ancak aşılması için “farklı çözümlerin” gündeme gelebileceğini kaydetmişti.

Reuters haber ajansı, “Trump’ın bir muafiyet sağlayarak yaptırımları ertelemeyi deneyebileceğini ama bunun, Kongre’deki destekçilerini kızdırabileceğini” de yazdı.