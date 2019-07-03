24 C
Istanbul
04.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Reuters'a konuşan ABD'li yetkili: Yaptırımlar konusunda değişen bir şey yok

Reuters’a konuşan ABD’li yetkili: Yaptırımlar konusunda değişen bir şey yok

birgun.net birgun.net

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile AKP’li Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajlara karşın, yaptırım planının halen devrede olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı haberde, ajansa konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “S-400’lerin alımının gerçekleşmesinin, çok olumsuz sonuçların olacağı konusunda defaatle açıklamalar yaptık” dedi.

Aynı sözcü, olası yaptırımların, ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında F-35 anlaşmasının askıya alınmasını içerebileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) Sözcü Albay Mike Andrews da ajansa, “Değişen bir şey yok” açıklamasını yaptı.

Sözcü Andrews, “Türkiye’nin almak istediği Rus yapımı S-400’ler, F-35 programı ile uyumlu değil. Türkiye’nin her ikisini de elde etmesine izin verilmeycek” dedi.

Japonya’da haftasonu gerçekleşen G-20 zirvesinde Trump ile görüşen Erdoğan, bu görüşme sonrası, “Yaptırım olmayacağını kendisinden dinledik” demişti.

İlginizi çekebilir:  Erdoğan: Trump S-400 ve F-35 konusunda bize destek veriyor

Trump ise S-400 sürecinin “karmaşık” bir konu olduğunu ve “sorun” teşkil ettiğini ancak aşılması için “farklı çözümlerin” gündeme gelebileceğini kaydetmişti.

Reuters haber ajansı, “Trump’ın bir muafiyet sağlayarak yaptırımları ertelemeyi deneyebileceğini ama bunun, Kongre’deki destekçilerini kızdırabileceğini” de yazdı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,123AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Müjde; işten atmak kolaylaştı

L. DOĞAN TILIÇ -
Allah kimseyi sosyal medyanın diline düşürmesin; orada insanı taşlı sopalı linçten beter ediyorlar.
Devamını Oku

Ayten Öztürk’ün hikâyesi

HÜSEYİN AYGÜN -
24 Ağustos 1987’de İçişleri Bakanlığı onayıyla, Jandarma bünyesinde İstihbarat Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı...
Devamını Oku

Hollywood figüranları!!!

FİKRİ SAĞLAR -
Bu köşe yazılarını takip edenler hatırlayacaklardır, 16 Ekim 2016 yılında yazdığım “Lozan’a...
Devamını Oku

Sistem tartışması

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
“Eğer büyükşehir belediyelerini alamaz isek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalı hale gelir.” Bu sözler,...
Devamını Oku

Dinleşiyorlar!

MURAT YAYKIN -
‘Bakınıyorlar’ kelimesine alışığız ama günlük kullanımda ‘dinleşiyorlar’ kelimesi bize uzak gibi…
Devamını Oku

Şişli’de kıraathane sahibine dükkanında silahlı saldırı

birgun.net -
Şişli'de, kıraathane sahibi Necmi Yalçın, tartıştığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır...
Devamını Oku

Manavgat’ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

birgun.net -
Antalya’nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle boğazda yanma ve baş dönmesi şikayetleri...
Devamını Oku

İtalya’da yanardağda art arda patlama: 1 ölü, 2 yaralı

birgun.net -
İtaya'da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi. Yanardağın...
Devamını Oku

İmamoğlu: Taksim’i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV canlı yayınında konuştu. İmamoğlu...
Devamını Oku

Cemil Bayık, Washington Post’a makale yazdı

birgun.net -
Cemil Bayık, Washington Post gazetesine makale yazdı. Bayık, yazısında "Uzun süredir devam...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi