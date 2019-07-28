25.3 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa YAŞAM Yaralı yavru köpeği tedavi ettirmek için stant açtılar

Yaralı yavru köpeği tedavi ettirmek için stant açtılar

İzmir’de 4 çocuk, sokakta buldukları yavru köpeğin hasta olduğunu farkedince tedavi masraflarını karşılamak için stand açtı. Evden getirdiklerini satan çocuklar artan parayla mama aldı

birgun.net birgun.net

İzmir’in Menemen ilçesinde sokakta buldukları 3 aylık yavru köpeği besleyen 4 çocuk, hasta olduğunu fark edince, bakım ve tedavi masraflarını karşılamak amacıyla mahallede bir stant açıp, evlerinden getirdikleri ürünleri satarak para biriktirmeye başladı. Kampanyalarına ‘Bir mama da senden’ ismini veren çocuklar, 2 günde 310 TL toplayarak, ‘Şampiyon’ adını verdikleri yavru köpeği tedavi ettirip, sokak hayvanları için mama satın aldı.

İstiklal Mahallesi’nde yavru bir köpek gören 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklar Toprak Tan Gülder, Güneş Yuvanç, Aysu Işık ve Defne Kaymak, ‘Şampiyon’ adını verdikleri köpeğin bakımını üstlendi. Yavru köpeğin hasta olduğunu fark eden çocuklar, veteriner masraflarını karşılayabilmek için evlerinin önündeki sokakta stant açtı. Elde ettikleri gelirle hasta yavru köpeği veterinerde tedavi ettirip aşılarını yaptıran çocuklar, artan para ile sokak hayvanlarını beslemek için mama satın aldı.

İlginizi çekebilir:  İzmir'de veba alarmı: 20 köye küçükbaş hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

İnsanlar elinden geleni yapmalı

Kampanyayı başlatan çocuklardan Toprak Tan Gülder’in annesi Serap Gülder, “Çocuklar 3 gün stant açarak 30 kilo mama elde etti. Bitmeye yakın tekrar yapabiliriz. Ailelerin buna destek vermesi çok etkileyiciydi. Aileler kek yaptılar, onları da sattılar. Hepimizin, annelerin, komşuların destek vermesi inanılmaz gurur vericiydi. Kimisi hiçbir şey almadan bağış yaptı, kimisi 10 TL yerine 50 TL verdi” diye konuştu.

Çocuklardan Güneş Yuvanç ise “Yavru köpeği kurtardığımız için çok sevinçliyim. İlk olarak bu köpeği kurtardık, fakat bu projeyi devam ettirerek başka sokak hayvanlarını da kurtarıp, beslemek istiyoruz. Sokak hayvanlarına mama ve yemek verilmeli. Onlara asla zarar vermemeliyiz. Onların da bizim gibi yaşama hakları var. Bütün insanlar hayvanlar için elinden geleni yapmalı, ellerinden bir şey gelmiyorsa da zarar vermesinler yeter” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,639AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“TCDD ek binasını ve misafirhanesini 29 yıllığına kiraladık”

birgun.net -
Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Misafirhanesi...
Devamını Oku

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor

birgun.net -
Van Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin...
Devamını Oku

Mardin’in Bagok Dağı’nda büyük yangın: 6 Süryani köyü ve Botaş İstasyonu tehdit altında

birgun.net -
Mardin'in Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı.6 Süryani...
Devamını Oku

Ankara’da kanalizasyon inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

birgun.net -
Ankara’nın Kazan ilçesinde kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma...
Devamını Oku

Altın madencileri Amazon’da yerlilerin yaşadığı köyleri ele geçirdi

birgun.net -
Brezilya’da altın madencileri, Amazon’da yaşayan bir grup yerlinin yaşama alanını işgal ederek...
Devamını Oku

Erdal Beşikçioğlu: Şu an favori kanalım İBB TV

birgun.net -
‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ ile ekrana dönen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Büyükşehir...
Devamını Oku

FSM trafiğe açıldı

birgun.net -
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son...
Devamını Oku

AYM’nin Barış Akademisyenleri kararına üç üniversite rektörlüğünden skandal tepki

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademsiyenlerin cezalandırılmasına...
Devamını Oku

İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

birgun.net -
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi