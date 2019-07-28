Yaralı yavru köpeği tedavi ettirmek için stant açtılar

İzmir’in Menemen ilçesinde sokakta buldukları 3 aylık yavru köpeği besleyen 4 çocuk, hasta olduğunu fark edince, bakım ve tedavi masraflarını karşılamak amacıyla mahallede bir stant açıp, evlerinden getirdikleri ürünleri satarak para biriktirmeye başladı. Kampanyalarına ‘Bir mama da senden’ ismini veren çocuklar, 2 günde 310 TL toplayarak, ‘Şampiyon’ adını verdikleri yavru köpeği tedavi ettirip, sokak hayvanları için mama satın aldı.

İstiklal Mahallesi’nde yavru bir köpek gören 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklar Toprak Tan Gülder, Güneş Yuvanç, Aysu Işık ve Defne Kaymak, ‘Şampiyon’ adını verdikleri köpeğin bakımını üstlendi. Yavru köpeğin hasta olduğunu fark eden çocuklar, veteriner masraflarını karşılayabilmek için evlerinin önündeki sokakta stant açtı. Elde ettikleri gelirle hasta yavru köpeği veterinerde tedavi ettirip aşılarını yaptıran çocuklar, artan para ile sokak hayvanlarını beslemek için mama satın aldı.

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İnsanlar elinden geleni yapmalı

Kampanyayı başlatan çocuklardan Toprak Tan Gülder’in annesi Serap Gülder, “Çocuklar 3 gün stant açarak 30 kilo mama elde etti. Bitmeye yakın tekrar yapabiliriz. Ailelerin buna destek vermesi çok etkileyiciydi. Aileler kek yaptılar, onları da sattılar. Hepimizin, annelerin, komşuların destek vermesi inanılmaz gurur vericiydi. Kimisi hiçbir şey almadan bağış yaptı, kimisi 10 TL yerine 50 TL verdi” diye konuştu.

Çocuklardan Güneş Yuvanç ise “Yavru köpeği kurtardığımız için çok sevinçliyim. İlk olarak bu köpeği kurtardık, fakat bu projeyi devam ettirerek başka sokak hayvanlarını da kurtarıp, beslemek istiyoruz. Sokak hayvanlarına mama ve yemek verilmeli. Onlara asla zarar vermemeliyiz. Onların da bizim gibi yaşama hakları var. Bütün insanlar hayvanlar için elinden geleni yapmalı, ellerinden bir şey gelmiyorsa da zarar vermesinler yeter” dedi.