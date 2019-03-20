Batman’in haklarını elinde bulunduran DC Comics şirketi İspanyol kulübü Valencia’nın logosundaki yarasa simgesiyle ilgili Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne şikâyette bulundu.

Valencia kulübü logosundaki yarasa simgesinin kulübün kurulduğu 1919 yılından beri kullanıldığı belirtilerek DC Comics’in Batman’i ilk yayınladığı tarihin 1939 yılı olduğu hatırlattı ve kulübün resmi internet sitesinden şu açıklamayı yayımladı:

“Kulübümüz, 1919 yılında kuruldu. Biz ambleme yarasayı koyduğumuzda ABD’de daha bizon kovalıyorlardı.”

DC Comics 2014 yılında da Valencia’yı benzer bir şekilde şikayet etmiş ve logodaki yarasının Batman’deki yarasaya güçlü bir biçimde benzediği savunulmuştu.