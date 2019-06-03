26.1 C
Istanbul
03.06.2019
Anasayfa YAZARLAR Yargı deformu

Yargı deformu

MELİH PEKDEMİR MELİH PEKDEMİR

Yargıyı sürekli deforme edip [çirkinleştirip, biçimini bozup] “yargı reformu yaptık” diyebiliyorlar ya…

Sebebi tabii ki kontrgerillanın ikiz kardeşi kontrpolitikadır, başka bir şey değil. Kontrpolitika, basit anlamıyla düzenin reformlar ile restorasyonu değildir, basit anlamıyla demagoji yöntemlerinin uygulanması değildir. En son Çubuk’taki linç girişimi ve gazeteci dövme ile ivme kazanan kontrgerilla tarzıyla etkisizleştirmek istenilen muhalefeti, kontrpolitika ile ehlileştirmek, muhalefetin taleplerini elinden alarak, iktidara karşı muhalefeti talepsizleştirmektir. İktidardayken sanki muhalefetteymiş gibi de yapmaktır.

Bu da kim bilir işte böylesine kaçıncı yargı reformu…

***

Baksanıza bundan yedi yıl önce de, 02.07.2012 tarihinde, onlar yine bir gün Yargı Reformu (!) yaparlarken, bu köşede şunları yazmıştım:

Sabah gazetesindeki habere göre, ‘malum şahsın’ hukukçu kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, tutukluluk, teknik takip gibi kararların ‘özgürlük hâkimi’ tarafından verilmesi benimsenmiş. Yani? Özel yetkili hâkim ve savcılar gidiyormuş, ama ne geliyormuş? Özgürlük hâkimi geliyormuş! Bir daha söyleyin: Özgürlük hâkimi geliyormuş! Özgürlüklerimize hâkim olmayı, tepemizde ceberut egemen olmayı kafaya koymuşlar bir kere. Çünkü düsturları belli: Hâkimiyet kayıtsız şartsız malum şahsındır. O ki artık mutlak hâkimdir, her şeye hâkim olmalıdır. Tanıma bakın hizaya gelin: Özgürlük hâkimi! Tam da bilinçaltlarında yatanı dile getirmiş olmadılar mı? Oysa özgürlük, dişe diş mücadeleyle sahip olunan bir şey; ona hâkim olmaya çalışmak ise özgürlük isteyenleri zapturapt altında tutmak. Evet, niyetleri zaten böyle. ‘İleri demokrasi’ dediler. Demokrasinin kırıntılarını dahi yiyip bitirdiler. Ne diyorlarsa tersini yapıyorlar. Artık tek hakikat, onların yalanları…

***

Lütfen “özgürlük hâkimi makamı hâlâ var mı” diye sormayın. Niye olsun ki? Çünkü bugüne dek ne dedilerse tersini yaptılar, ne yaptılarsa tersini dediler, öyleyse son reform deformasyonunu biz de asıl haliyle okuyalım: “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görmüyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçüsüz kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Hak ve özgürlüklerin gaspının güvence altına alınması, adil yargılanmamanın temini gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz. Tutuklu yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz.”

İlginizi çekebilir:  Bir haberi bedava okuduğumuzda aslında ne okuruz?

Gerçi böyle ironi yapmaya da gerek yok. Çünkü asıl ve acı ironiyi (!) taammüden kendisi yapıyor: “Son altı yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi üzerine önemli adımlar attık!”

Bırrrrrrrr.

Gazetecileri ha bire hapse göndereceksin, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan İnek Hırsızı Osman kahraman muamelesi görüp serbestçe dolanırken, mesela türbanlı bir kadına hakaret etti diye bir kişiye 1 yıl 9 ay hapis cezası verip içeri atacaksın. Yargı reformu şey ettim diyeceksin.

Bundan âlâ kontrgerilla ve kontrpolitika ittifakı, namı diğer MHP-AKP ittifakı olur mu?

Yargı reformuymuş. Hukuku bitirdiler! Yeni reform şeyine göre derhal hâkim veya savcı yardımcısı yapılmak üzere hukuk fakültesinden mezun olmuş bir AK gence okulunu sorduğunuzda alacağınız “Hukuk’u bitirdim!” cevabı artık cuk oturacak.

Başka bir AK genç de, İmamoğlu işin aslını videoyla anlatırken “Dinlemek istemiyorum” cevabını verecek ve üstüne İçişleri Bakanı “İmamoğlu o gence tokat attı” diyebilecek!

Mehmet Y. Yılmaz bu son olay hakkında şöyle diyordu: “Olayın gelişme seyri, Türkiye’nin Siyasal İslamcılarının insani karakterlerinin temel çizgilerini ortaya koyan ve kafalarının nasıl çalışmakta olduğunu sergileyen bir laboratuar deneyi sanki.”

İyi de, böyle böyle bizi ne yaptılar? Delirttiler!

Deliliğin keyfini çıkaralım. Deliye sadece yarın değil her gün bayram nasıl olsa…

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,370AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Pompeo’dan ‘Çin’ açıklaması: Eşit oyun alanı istiyoruz

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çin'in çok adaletsiz kuralları var" iddiasında bulunarak, "Eşit...
Devamını Oku

“Vedat Muriç 10 milyon avro”

birgun.net -
Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç transferi hakkında açıklamalarda bulundu....
Devamını Oku

Türkiye gazetesi, Cem Küçük’ün Ahmet Hakan’a hakaret ettiği yazısını sildi

birgun.net -
Türkiye gazetesi, Cem Küçük'ün Ahmet Hakan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu yazısını sitesinden...
Devamını Oku

İmamoğlu bayramda Karadeniz’de: 3 ili ziyaret edecek

birgun.net -
İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeker Bayramı'nda memleketi Trabzon ile...
Devamını Oku

İsveç mahkemesi, Assange’ı tutuklama talebini reddetti

birgun.net -
İsveç’te Uppsala Bölge Mahkemesi, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın tacizden tutuklanması talebini reddetti.
Devamını Oku

Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip

birgun.net -
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip çıktı.
Devamını Oku

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

birgun.net -
Tatilin ilk üç gününde meydana gelen kazalarda, 27 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Demokrasinin önüne örülen hukuk dışı tahkimatları birlikte aşacağız

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker Bayramı mesajında, "İnanıyorum...
Devamını Oku

Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı

birgun.net -
Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nâzım Hikmet, hayata veda edişinin 56’ncı yıl dönümünde...
Devamını Oku

Çiftçilerden Küçük Menderes’te ‘kirlilik’ tepkisi: Suya temas eden hasta oluyor

birgun.net -
İzmir'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler, arazilerini suladıkları Küçük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin arttığını...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi