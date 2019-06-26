Yargı, ‘kamu yararı yok’ dedi: Bakırköy’deki plan değişikliğine ret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20 Nisan 2017’de onaylanan İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi’ndeki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin de içinde yer aldığı arazilere dair imar planını iptal edildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan davayı karara bağlayarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptaline hükmetti.

Planda kamu yararı görmeyen mahkeme, planlama ilkelerine de uyulmadığını belirtti. Mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, şöyle denildi:

Belirsizlik ve eksiklik dolu: Söz konusu plan değişikliği gerek parsel gerekse plan bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından belirsizlikler ve eksikler içeriyor.

Yapılaşmayı artırır: Tahsislerle ilgili belirsizliğin, yapılaşma hakkı artışı için kullanılması alan içindeki yapılaşma yoğunluğunu artırır.

Ulaşım analizi yapılmalı: 800.000 metrekarenin üzerinde bir yapılaşma alana sahip olacak sağlık tesisinin yaratacağı trafik çekiminin planlarda gösterilen karayolu ulaşım sistemi ile karşılaşabileceği konusunda ciddi şüpheler oluştu. Bu büyüklükteki kullanımlar için henüz planlama aşamasında kapsamlı bir ulaşım analizi yapılması gerekli.

Kamu yararı yok: Kamu kaynaklarının 6428 sayılı kanunda belirtilen yapım şeklinden bağımsız olarak kamuya ait taşınmaz açısından etkin verimli bir şekilde kullanılmadığı anlaşıldı. Dava konusu planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlılık görülmedi.