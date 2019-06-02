Yargı Reformu Stratejisi Üzerine

Konuk yazar: Şenal Sarıhan – Avukat

“Yargı Reformu Stratejisi” açıklandı. Türkiye’de adalet sisteminin işlemediğine ilişkin kaygıların tavan yaptığı bugünlerde yapılan açıklama bana Freeman’ın sözlerini anımsattı: “İnsan Hakları kavramı, gündelik yaşamdaki görece güvenlik ortadan kalktığında veya kaybolduğunda sıradan insanlarla ilişkili hale geliyor. İnsan haklarına en çok ihtiyaç duyulan zamanlar, en çok ihlal edildiği zamanlar oluyor.”

Yargı Reformu stratejisi, tam da ‘Adalet’e dolayısı ile onu sağlayacak olan ‘İnsan haklarına dayalı bir hukuka’ en çok gereksinimimiz olduğu günlerde açıklandı.

Strateji Belgesi’nin giriş bölümünün ilk cümlesinde şu bulunuyordu: “Adalet sistemimizde reform arayışları yeni değildir.”

Doğrudur. Adalet sistemimizde reform arayışları yeni değildir. İnsan hakları ve hukuk örgütlerinin çabaları ile önemli olumlu değişiklikler olmuştur. Buna karşın Terörle Mücadele Yasası ve TCY’nin özellikle örgütlenme ve ifade özgürlüklerine ilişkin maddelerinin demokratik bir yapıya kavuşturulabilmesi için ciddi çalışmalara halen gereksinim bulunmaktadır. Fakat bugünün sorunu; yasaların dahi uygulanmamasından, taraflılık ve keyfilikten kaynaklanmaktadır. Geniş halk yığınlarına, hukuk güvenliği açısından ciddi bir korku, kuşku hakimdir.

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AKP iktidara geldiğinde, mücadele sonucu reforme edilen Medeni Yasa, Türk Ceza Yasası, Ailenin Korunması Yasası’nı hazır buldu. Fakat bunların üzerine yeni ve ileri yasal değişiklikleri yapmadığı gibi, hukuksal kazanımları geriye çekme girişimlerinde bulundu. Yukarıda alıntı yaptığımız giriş cümlesi, elimizdeki strateji belgesinin üçüncü belgesidir. Ve henüz bu belgelerle gidilebilmiş bir arpa boyu yol yoktur.

Yeni bir Strateji Belgesinin hazırlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine hizmet edecek midir? Bu soruyu, belgenin ‘Birinci Amaç’ olarak belirlediği “Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi Hedefi“ üzerinden yanıtlamaya çalışacağım.

Bugün temel sorun, yargının siyasallaştığı savıdır. Hukuk, bireyler arasında adaleti sağlamak için vardır. Fakat uygulayıcılar için adalet dağıtımının kriterleri, mevcut yasalardır. Siyasi bir birim olan parlamento, yasaları saf bir adalet duygusu ile değil, siyasi istemleri tatmine ve kendi varlığını sürdürme güdüsüne göre biçimlendirebilir. O zaman yasa uygulayıcısı olan bireyin yani yargıcın, kişisel değer yargıları ve kültür birikimi önem kazanacaktır. Adalet, salt yasayı uygulamakla sağlanamaz. Yasanın yapımına da uygulanmasına da hukuk etiği egemen olmalıdır.

Hukuk etiğini oluşturmada doğru adım, hazırlanan yasaların kaynağını insan haklarından alması ile atılacaktır. Gerek iç hukukumuz gerekse Uluslararası hukuk kuralları, yargıya, hukukun uygulanmasında “..İnsan hakları ve temel özgürlüklerinin korunması” görevini vermektedir. Kurallar bütünü içinde, adalet sağlayıcıları için de özel hak ve korumalar- güvenceler yer almaktadır. Yargıç, özellikle siyasal iktidara karşı kendisini güvende hissetmelidir. Yargıçlar için en önemli koruma ‘Yargı bağımsızlığı’dır. Yargıç, idarenin tarafı ve memuru olmadan salt adaletin sağlanması için kendisini görevli hissetmeli ve bu görevi herhangi bir kişisel kaygıya kapılmadan yerine getirmelidir. Özellikle yargıcın bağımsızlığı, savcı ve avukatın bağımsızlığından çok daha önemlidir. Çünkü karar veren odur. Ne yazık ki ülkemiz pratiğinde, yargıç ve savcının konumları arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Savcı, mevcut yasal yapıya göre açıkça devleti temsil ederken, yargıç da özellikle HSK’deki hiyerarşik yapılanma nedeniyle “İdarenin ajanı” olmaktan kurtulamamaktadır. “Yargı reformu” adı altında sürdürülen çalışmalar da bu yapıyı değiştirememiştir.

Bilindiği gibi yargının siyasallaşması, öncelikle yargıcın siyasallaşmasıdır. Siyasi otoritenin istemleri ve tercihleri doğrultusunda güdümlenen yargının, insan haklarını korumaktan uzaklaşacağı ve bir küçük grubun keyfine uygun düzenleme ve uygulamalarla giderek baskı ortamının yaratıcısı olacağı açıktır.