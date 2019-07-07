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07.07.2019
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Yargının adımı hâlâ atılamayan reformu

Yargıda reform beklentisinin üzerinden yaklaşık bir yıl, strateji belgesinin açıklamasının üzerinden ise bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen konu hakkında hâlâ somut bir adım yok. 12 gündür, yargı paketinin Meclis’e gelmesi bekleniyor

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Politika Servisi

Hükümet, yaklaşık bir yıl önce gündeme gelen yargı reformu konusunda genel görüşlerin açıklanması dışında hâlâ bir adım atmadı. Yargı paketinin yakın zamanda Meclis’e sunulacağına dair açıklamanın üzerinden de 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen pakete dair bir netlik yok.

MHP’nin Haziran 2018’deki seçimler öncesinde gündeme getirdiği ve seçim sonrasında talep ettiği af yasası AKP’den kabul görmezken bunun yerine kapsamlı bir yargı reformu yapılması gündeme gelmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

İlk olarak Ekim 2018’de gündeme gelen yargı reformuna dair süreç, aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen tamamlanabilmiş değil.

Konuya dair ilk toplantı, ‘Yargı Reformu Strateji Toplantısı’ adı altında 29 Kasım 2018’de yapıldı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay ve Danıştay Başkanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu temsilcileri katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 11 Aralık 2018’de yaptığı açıklamada Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni ocak ayında açıklamayı hedeflediklerini bildirdi, ancak hedefi ‘tutturamadı.’

Bakan Gül, ikinci açıklamasını ise 6 Mart 2019’de yaptı, belgeyi yakın zamanda açıklayacaklarını ileri sürdü. Yargı Reformu Strateji Belgesi ise bu açıklamadan yaklaşık 2 ay sonra kamuoyu ile paylaşılabildi. Belgeyi, 30 Mayıs’ta Saray’da yapılan etkinlikte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

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‘YAKIN ZAMAN’

Belge doğrultusunda hazırlanan 1. Yargı Paketi ise 25 Haziran’da Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’la yapılan toplantı sonrası konuşan Adalet Bakanı Gül, “İlgili arkadaşlarımız, parti grubumuz kendi sürecini, takvimi belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir” dedi.

Bu açıklamanın üzerinden de 12 gün geçmesine rağmen paket hala Meclis’e sunulmadı.

Pakete dair adım atılmamasının nedeni kulislerin gündemi. Buna göre paket, düşünce suçlarında bazı düzenlemelerle özellikle Cumhuriyet gazetesi davasından tutuklu gazetecileri etkileyecek ve tahliyelerini sağlayacak. Ancak söz konusu düzenlemelerin PKK ve FETÖ gibi suçlamalarla tutuklu olan kişileri de etkileyeceği gerekçesiyle süreç uzatılıyor.

İKİ İHTİMAL

Pakete dair iki ihtimal var: İlk ihtimale göre daha dar kapsamlı bir paket Meclis’e sunularak “verilen sözler yerine getiriliyor” denilebilir. İkinci ihtimalin ise, paketin bütün olarak sonbahara kalması olduğu öne sürülüyor.

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Yargıda reform yapılıyorsa diktatörlük denilemezmiş!

Yargı reformu çalışmasının bileşenlerinden olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformu ile ‘diktatörlük’ algısının düzeltileceğini savundu.

Feyzioğlu, Konya’da bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı’nda konuştu. “Avrupa toplumlarına maalesef Türkiye’den de gelen birtakım yanlış sinyallerle ülkemizin ‘hukuk devleti olmaktan tamamen çıktığı, diktatörlüğe dönüştüğü’ algısı var” ifadelerini kullanan Feyzioğlu, “Diktatörlüğe dönüşmüş ülke yargı reformu yapmak için çırpınır mı?” diye sordu. Feyzioğlu şöyle devam etti: “Diktatörlüğe dönüşmüş ülke barolarını, STK’lerini, üniversitelerini işin içerisine katarak ‘yargımı nasıl güvenilir hale getiririm’ der mi? Demek ki bu yargıyı kıracak en güçlü anahtar, yapacağımız yargı reformuyla olacak.”

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