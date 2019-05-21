Yargının kararına rağmen Turnasuyu Irmağı da HES tehdidi altında: Böyle giderse denize akacak su kalmayacak

Yargının iki kez durdurduğu Ordu’da bulunan Turnasuyu Irmağı üzerinde yapılmak istenen HES projesi için bir kez daha ÇED süreci başlatıldı. YEMA Enerji/Turnasuyu Enerji Grubu tarafından yapılmak istenen Hürriyet HES–Sarı Ahmet HES projesi, Turnasuyu Kaftanlık Mahallesi’nden başlıyor. Hürriyet, Şenocak, Büben, Zaferköy ve Sarı Ahmet Mahallelerini de söz konusu proje kapsamının dahilinde.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül’ün verdiği bilgiye göre, proje 3’üncü kez gündeme getiriliyor. Zira daha önce HES projesi için ikinci kez ruhsat alındı, ancak bölge sakinlerinin mücadelesi ve yargı kararı, HES’i engelledi. Turnasuyu üzerinde ise zaten dört adet HES yapılmış durumda. Ordu Çevre Derneği Başkanı Gönül, “Bir adet de Giresun sınırımda yapılıyor. Bu iki HES de yapılırsa denize akacak su kalmayacak” dedi.

Gülyalı’nın su kaynakları burada

HES projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Gönül, Gülyalı için Turnasuyu’nun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Gülyalı ilçesi Turnasuyu Irmağı’ndaki keson kuyularından su almakta. Keson kuyuları da barajların alt kotunda bulunmakta. Yani kuyular kuyulara su gelmeden bitmiş olacak. Başka sorun ise Turnasuyu Vadisi’nde tarım yapılmakta. Çiçekçilik, kivi ve çilek yetiştiriciliği, fındık tehlike altında demektir.”

Heyelan tehlikesi bulunuyor

Bölgedeki heyelanlara dikkat çeken ORÇEV Başkanı, heyelanlara dikkat çekti ve ekledi: “Bu alanlarda zaman zaman heyelanlar olmakta. HES işletmeleri, taş ocakları çalışmaları sırasında heyelanlar oluşacak. Ordu’nun birçok ilçesinde heyelanların artığını biliyoruz. Birçok yer bu nedenle afet bölgesi ilan edildi. Aybastı ve Fatsa Aslancami bölgelerindeki heyelanlar nedeniyle mahalleler taşınıyor. Turnasuyu’nda HES yapılacak yerdeki evlerin 150- 160-275-350-500 metre mesafede olduğunu düşünürsek tehlikenin boyutu çok daha fazla.”

HES’lere ihtiyaç yok

Gönül, HES yapımının elektrik gereksiniminden kaynaklanmadığının altını çizerek, sözlerini sonlandırdı: “Türkiye’nin elektriğe gereksinimi yok. Fazlası var. 70 bin megawata yakın elektrik üretilmekte, 50 bin megawata yakın elektrik tüketilmektedir. Fazlalıklar komşu ülkelere satılıyor. Şu an kurulu HES’lerin büyük bölümü çalıştırılmıyor ya da çalışmıyor. Çünkü Rusya’da Mavi Akım Projesi kapsamında alım garantisi olan doğalgaz anlaşması var. Bunun için de doğalgazdan elektrik üretiliyor. Bu nedenle büyük barajlar da kapasitelerinin çok altında çalıştırılıyorlar.”