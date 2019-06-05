25.2 C
Istanbul
05.06.2019
Anasayfa ÖZEL Yargıtay hâkiminden tayin isyanı: Ölebilirim

Yargıtay hâkiminden tayin isyanı: Ölebilirim

Demokrat Yargı Derneği’nin genel sekreteri olan Yargıtay Tetkik Hâkimi Defne Bülbül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. 20 yıllık hâkim Bülbül, epilepsi hastası olduğunu, sağlık gerekçesinden ötürü bir önceki görev yerinden Ankara’ya geldiğini, şimdi ise raporları gözardı edilerek, Erzurum’a gönderildiğini belirtti

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

Hâkimler Savcılar Kurulu, 2019 yılı adli ve idari kararnamesini açıkladı. Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yapan Defne Bülbül, bu kararnameyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Bülbül’ün epilepsi hastası olduğu ve aile desteğine ihtiyaç duyduğu için, önceki görev yeri olan Aydın’dan Ankara’ya tayin edildiği öğrenildi. Ankara’da doktor kardeşiyle kalan Bülbül’ün sağlık raporları gözardı edilerek, Erzurum’a atandığı öğrenildi.

SORUŞTURMAM VE CEZAM YOK

BirGün’e konuşan Bülbül, şunları söyledi: “Epilepsi hastasıyım, geçmişte beyin kanaması geçirdim. Ağır nöbetler geçiriyorum. Bekar olduğum için aile desteğine ihtiyacım var. Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam. Bu, ölümüme göz yummak olur. Annem ve babam 70 yaşın üstünde insanlar, Erzurum’a gelemezler. Eski görev yerimde kalabilir veya Ankara’da başka bir göreve atanabilirim. Birinci sınıfım, hiçbir soruşturmam veya başka cezam yok.”

BU KARARDAN DÖNÜLSÜN

Demokrat Yargı Derneği de, genel sekreterleri olan Bülbül’ün atanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Süregelen kontrollü tedavinin kesintiye uğramasının ağır ve hayati boyuttaki sonuçlarıyla herkesin vicdanını yaralayacağı açıktır. HSK’den bu karardan dönmesini ve kararın hastalık ve dernek faaliyetleri göz önüne alınarak geri alınmasını veya tedavisini ailesinin desteğiyle sürdürebileceği bir başka göreve atanmasını istiyoruz” denildi.

Bu arada eleştirel görüşleriyle bilinen Erzurum hâkimi Aydın Başar da Kars’a atandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önceki gün hâkim ve savcılara coğrafi teminat geleceğini ifade ederek, “Hâkim bir karar verdi diye İstanbul’daysa alıp onu Kars’a gönderemeyeceksiniz. Hâkim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor” demişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,437AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Everest’te yapılan temizlik çalışmasında 4 cansız dağcı bulundu

birgun.net -
Everest Dağı'nda yapılan temizlikte yaklaşık 11 ton çöp toplanırken, çalışmalar sırasında 4...
Devamını Oku

Sudan’daki ordu müdahalesinde ölü sayısı ‘100’e yükseldi

birgun.net -
Sudan'daki muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar, ordunun başkent Hartum'daki demokrasi yanlısı...
Devamını Oku

Kadıköy’de Hitler kostümüyle gezen kişiye yurttaşlardan tepki

HABER MERKEZİ -
Kadıköy'de Hitler kostümü giyerek insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen bir kişiye halk tepki...
Devamını Oku

Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı

birgun.net -
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan...
Devamını Oku

ABD, Küba’ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı

birgun.net -
Donald Trump yönetimi, ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemilerine bugünden itibaren...
Devamını Oku

AKP’li Eroğlu: CHP’nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul...
Devamını Oku

Renan Koen’den Madrid’de piyano resitali

birgun.net -
Piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte İspanya'nın başkenti...
Devamını Oku

Hindistan’da termometreler 50’yi gösterdi

birgun.net -
Hindistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Halk, aşırı sıcaklara karşı uyarıldı.
Devamını Oku

Antalya’da caretta caretta’ya işkence

birgun.net -
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Olimpos'ta caretta carettaların yuvalama alanında ateş...
Devamını Oku

AKP’li 17 yılın çevre bilançosu: Hava kirliliği, orman talanı ve beton kentler

birgun.net -
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 5 Haziran...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi