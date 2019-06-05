Yargıtay hâkiminden tayin isyanı: Ölebilirim

Hâkimler Savcılar Kurulu, 2019 yılı adli ve idari kararnamesini açıkladı. Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yapan Defne Bülbül, bu kararnameyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Bülbül’ün epilepsi hastası olduğu ve aile desteğine ihtiyaç duyduğu için, önceki görev yeri olan Aydın’dan Ankara’ya tayin edildiği öğrenildi. Ankara’da doktor kardeşiyle kalan Bülbül’ün sağlık raporları gözardı edilerek, Erzurum’a atandığı öğrenildi.

SORUŞTURMAM VE CEZAM YOK

BirGün’e konuşan Bülbül, şunları söyledi: “Epilepsi hastasıyım, geçmişte beyin kanaması geçirdim. Ağır nöbetler geçiriyorum. Bekar olduğum için aile desteğine ihtiyacım var. Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam. Bu, ölümüme göz yummak olur. Annem ve babam 70 yaşın üstünde insanlar, Erzurum’a gelemezler. Eski görev yerimde kalabilir veya Ankara’da başka bir göreve atanabilirim. Birinci sınıfım, hiçbir soruşturmam veya başka cezam yok.”

BU KARARDAN DÖNÜLSÜN

Demokrat Yargı Derneği de, genel sekreterleri olan Bülbül’ün atanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Süregelen kontrollü tedavinin kesintiye uğramasının ağır ve hayati boyuttaki sonuçlarıyla herkesin vicdanını yaralayacağı açıktır. HSK’den bu karardan dönmesini ve kararın hastalık ve dernek faaliyetleri göz önüne alınarak geri alınmasını veya tedavisini ailesinin desteğiyle sürdürebileceği bir başka göreve atanmasını istiyoruz” denildi.

Bu arada eleştirel görüşleriyle bilinen Erzurum hâkimi Aydın Başar da Kars’a atandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önceki gün hâkim ve savcılara coğrafi teminat geleceğini ifade ederek, “Hâkim bir karar verdi diye İstanbul’daysa alıp onu Kars’a gönderemeyeceksiniz. Hâkim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor” demişti.