Yargıtay, Nevin Yıldırım’ın cezasını onadı!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım’ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararını onadı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve müebbet hapis cezası verilen Yıldırım’ın dosyası temyiz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan dairenin kararı açıklandı.

Yargıtay, Yıldırım kararını oy çokluğu ile aldı ve bir kadın hakim müebbet kararına şerh koydu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım’ın müebbet hapis cezasını onadı.

Ne olmuştu?

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Mart 2015 tarihinde ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti.

