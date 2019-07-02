Yargıtay’dan Nihat Kazanhan kararı: Polislerin cezası ‘isabetli’ bulundu, üst düzey yetkililer yargılanmadı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Nihat Kazanhan’ın öldürülmesine ilişkin sanık polisler hakkında verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası ve beraat kararının bozulmasına ilişkin Yargıtay’a yapılan başvuru, “İsabetsizlik görülmemiştir” denilerek reddedildi. Avukat Rojhat Dilsiz, “Failin kolluk olduğu dosyalarda yargı tutumu değişmiyor” dedi.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 14 Ocak 2015 tarihinde evinin önünde oynarken vurulan 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın ölümüne ilişkin özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez hakkında verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası ile polis memuru H.V. hakkındaki verilen beraat kararının bozulması için Yargıtay’a yapılan başvuru esastan reddedildi.



Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından da istinaf başvurusu reddedilen kararlara ilişkin “isabetsizlik görülmemiş” dedi. Yargıtay, sanık Mehmet Nurbaki Göçmez müdafilerinin tahliye taleplerine ilişkin de ret kararı aldı.

‘ÜST DÜZEY YETKİLİLER AKLANIYOR’

Yargıtay’ın verdiği kararı değerlendiren Kazanhan ailesinin avukatlarından Rojhat Dilsiz, “Verilen bu karar maalesef bu tarz dosyalarda iç hukuk yollarının çok etkili olmadığını gösteriyor. Failin kolluk olduğu dosyalarda yargının tutumu değişmiyor. Birkaç polisin ceza alıp, dosyanın bu şekilde kapatılmış olması, olayda sorumluluğu bulunan üst düzey yetkililerin aklanması anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.

DOSYA AYM’YE TAŞINACAK

Silopi’de evlerine giren panzer altında ezilerek hayatını kaybeden Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan sanıklar hakkında bir süre önce verilen 2 yıl 1 ay ve beraat kararını hatırlatan Dilsiz, “Silopi dosyasında olduğu gibi verilen bu kararlar, sahada görev yapan kolluk görevlilerini ‘nasılsa ceza almayız’ mantığıyla suç işlemeye sevk etmektedir. Nitekim daha önceden de bölgemizde yaşanan sokağa çıkma yasaklarında yetkililerinin ‘hakim karşısına çıkmaktan korkmayın’ demeleri de esasen gerçeği ortaya koyuyor” diye konuştu.



Dilsiz, dosyayı Anayasa Mahkemesi (AYM) taşıyacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 14 Ocak 2015 tarihinde evinin önünde oyun oynayan 12 yaşındaki Nihat Kazanhan, kolluk kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak, öldürüldü. Olayın ardından Kazanhan’ın birlikte oyun oynadığı arkadaşları ve mahalle sakinleri, cinayetin polis tarafından gerçekleştiği yönünde ifade verdi.