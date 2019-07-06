26.7 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Yargıtay'dan "Şüpheden suç doğmaz" kararı

Yargıtay’dan “Şüpheden suç doğmaz” kararı

birgun.net birgun.net

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, adli hataların önüne geçilebilmesi için ‘kuşkudan sanık yararlanır’ ilkesine dikkat çekerek sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğuna karar verdi.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki kişinin toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı, delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararını bozdu. Davayı ikinci kez değerlendiren mahkeme, ilk kararın geçerli olmasını istedi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun dahil olduğu kararda; ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan ‘in dubio pro reo’ (kuşkudan sanık yararlanır) ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğu hatırlatıldı. Gerçekleşme şeklinin kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamayacağı vurgulandı.

İlginizi çekebilir:  CHP'den öneri: Cumhurbaşkanı partisinden istifa etmeli

Kuralın oldukça geniş bir uygulama alanı olduğu söylenen kararda, “Bir suçun gerçekten işlenip işlenmediği veya işlenmiş ise gerçekleştirme biçimi konusunda kuşku belirmesi halinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahkûmiyeti, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır” denildi.

Bu ispatın hiçbir kuşkuya olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Mahkemenin direnme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,161AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yargıtay’dan “Şüpheden suç doğmaz” kararı

birgun.net -
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, adli hataların önüne geçilebilmesi için ‘kuşkudan sanık yararlanır’...
Devamını Oku

Milas Emekli-Sen: “İnsanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz”

BİRGÜN İZMİR -
Nevzat Çağlar TüfekçiTüm Emekli-Sen Milas Temsilcisi...
Devamını Oku

Karaburun’da Ütopyalar toplantısı devam ediyor

BİRGÜN İZMİR -
Karaburun Belediyesi tarafından desteklenen 25’inci “Ütopyalar Toplantısı” çok sayıda akademisyen, yazar ve...
Devamını Oku

Polis darp etti, AYM’ye başvurdu

birgun.net -
ANIL ATAŞCumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki buluşmasında gerçekleşen...
Devamını Oku

İzmir’de muhtarlara toplu ulaşım ücretsiz

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, muhtarların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için...
Devamını Oku

Sarıgöl’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLManisa’nın Sarıgöl ilçesinde yapılması planlanan Jeotermal Enerji...
Devamını Oku

Yamanlar domatesi tezgahlara dönüyor

BİRGÜN İZMİR -
Karşıyaka Belediyesi, lezzetiyle ün yapan, ancak üretimi yok denecek kadar az olan...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net -
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde...
Devamını Oku

İmamoğlu: Meclis toplantıları 2 gün olmalı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haftanın 5 günü boyunca oturumların...
Devamını Oku

İran’dan İngiltere’ye ‘misilleme’ uyarısı

birgun.net -
İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi