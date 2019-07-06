Yargıtay’dan “Şüpheden suç doğmaz” kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, adli hataların önüne geçilebilmesi için ‘kuşkudan sanık yararlanır’ ilkesine dikkat çekerek sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğuna karar verdi.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki kişinin toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı, delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararını bozdu. Davayı ikinci kez değerlendiren mahkeme, ilk kararın geçerli olmasını istedi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun dahil olduğu kararda; ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan ‘in dubio pro reo’ (kuşkudan sanık yararlanır) ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğu hatırlatıldı. Gerçekleşme şeklinin kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamayacağı vurgulandı.

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Kuralın oldukça geniş bir uygulama alanı olduğu söylenen kararda, “Bir suçun gerçekten işlenip işlenmediği veya işlenmiş ise gerçekleştirme biçimi konusunda kuşku belirmesi halinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahkûmiyeti, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır” denildi.

Bu ispatın hiçbir kuşkuya olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Mahkemenin direnme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”