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19.06.2019
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‘Yargıya müdahale edileceği konuşuluyor’

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, “Senetle mükerrer tahsilat yapmak” gerekçesiyle şikayet edilen Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı. Yavaş, “Yargıya müdahale edildiği ve edileceği konuşulmaktadır” dedi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, “Avukatlık yaptığı dönemde görevi kötü kullandığı” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi ise “Senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalışmak” oldu.

Necmettin Kesgin adlı kişinin 31 Mart Yerel Seçimleri’nden iki hafta önce, “Sahte senet” iddiasıyla hakkında şikayette bulunduğu Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma açıldığı öğrenildi. ÖSYM belgelerinde usulsüzlük yaptığı ve çocuk istismarında bulunduğu ileri sürülen Kesgin’in başvurusuyla başlatılan soruşturmayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüteceği bildirildi. Hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, “Bu komplo sürecinin devam etmesi için, dayanaksız iddialara kılıflar uydurulacağı ve yargıya müdahale edildiği, edileceği konuşulmaktadır” dedi.

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‘MESNETSİZ İDDİALAR’

Zamanlamanın manidar olduğunu vurgulayan Yavaş, benzer sürecin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de yaşandığını ifade etti. Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu belirten Yavaş, Savcılığın dosyayla ilgili, “Soruşturma açılmasına gerek yoktur” dediğini anımsattı. Soruşturmanın, Adalet Bakanlığı’ndaki görev değişiklikleri sonrasında gündeme geldiğine dikkati çeken Yavaş, şunları söyledi:

“Hukuki açıdan yaptığı sahtekarlıklar kanıtlanmış, hakkında yüz kızartıcı suçlar dahil olmak üzere birçok konuda dava açılmış olan bu şahsa yapılan her desteğin toplum vicdanında büyük yaralar açtığı ortadadır.”

‘DOĞRU YOLDAN AYRILMAYACAĞIZ’

Yavaş, göreve gelir gelmez israftan uzak, şeffaf ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışı yürüttüğünün altını çizerek bir kesimin bundan rahatsız olduğunu savundu. Soruşturma sürecini yakından takip edeceğini ve kamuoyuna detaylı bilgi vereceğini belirten Yavaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tutturduğumuz helal yoldan asla ayrılmayacağız. Halkımızın dünle bugün arasında karşılaştırma yapma imkanına kavuşmuş olması günah sahiplerini seçim öncesi metotlara başvurmaya itse de biz hukuktan ve doğru yoldan ayrılmayacağız. Artık onlar da halkımızın takdirine saygı duymalı ve Ankara’yı bundan böyle hazımsızlığın, komploculuğun, adaletsizliğin değil, dürüstlüğün, şeffaflığın, adaletin ve kardeşliğin yöneteceğini bilmelidir.”

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