Yarın toplanacak MGK’nin gündemi belli oldu

Yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda, Fırat’ın doğusuna olası operasyon ve devam eden hazırlıklar masaya yatırılacak. S-400 teslimatı ve F-35’ler ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de toplantıda görüşülecek.

Milli Güvenlik Kurulu yarın Beştepe’de toplanacak. Toplantıya Erdoğan başkanlık edecek. Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) öncelikli olarak, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon için devam eden hazırlıklar gündemde olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

GÜVENLİ BÖLGE

Ayrıca, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in geçen hafta Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar toplantıda masaya yatırılacak. Türk ve ABD askeri heyetleri arasında, Güvenli Bölge’nin tesisi için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri değerlendirilecek.

S-400’LER VE F-35

MGK’de S-400’lerin teslimat süreci de gözden geçirilecek. İlk batarya teslimatı tamamlanan S-400’lerin olası konuşlanma yerlerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ABD’nin olası yaptırımlarına karşı atılacak adımlar da ele alınacak. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.

DOĞU AKDENİZ

Ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de MGK’nin masasında olacak. Türkiye’ye ait gemiler tarafından gerçekleştirilen sondaj ve arama çalışmalarındaki gelinen aşama MGK’de değerlendirilecek.

Doğu Akdeniz’deki son duruma ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in MGK’de ayrı ayrı sunum yapması bekleniyor.