Yarının Kadın Yıldızları 47. İstanbul Müzik Festivali’nde

İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan yararlanan üstün yetenekli genç kadın müzisyenler, festival kapsamında muhteşem bir konserle izleyicilerin karşısına çıktılar.

25 Haziran Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da festival kapsamında gerçekleşen ‘’Yarının Kadın Yıldızları’’ konserinin gelirleri ise Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na aktarıldı.

Konserde, “Yarının Kadın Yıldızları”na keman virtüözü Ayla Erduran da kanaat önderi olarak eşlik etti. Konser öncesinde düzenlenen, “Konsere Doğru Söyleşileri” kapsamında ise gazeteci – yazar Murat Yetkin moderatörlüğünde, dünya şampiyonu milli aerobik jimnastikçi, Ayşe Begüm Onbaşı fırsat eşitliği konusunda ilham veren kişisel başarı hikayesini dinleyicilerle paylaştı.

“Dokunduğumuz her alanda kadın istihdamının artırılması için çalışıyoruz”

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali’nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadının güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesinde eğitim destek sponsoru olarak yer alıyor.

Türkiye’nin kalkınma hedeflerini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla desteklediklerini dile getiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce; “Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata eşit katılımının toplumsal ilerlemenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır fırsat eşitliği konusunda sorumluluk alıyor ve her kademede %50’nin üstünde kadın çalışan oranına sahip bir banka olarak dokunduğumuz her alanda kadın istihdamının artırılması için çalışıyoruz” dedi.

“Üretime katılan her kadınla kalkınma yolculuğunda önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz”

TSKB’nin kadın istihdamı konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren İnce şöyle devam etti:

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“Banka olarak özel sektöre sunduğumuz fırsat eşitliği temalı finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle kadınların sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını destekliyor ve kurumsal politikalarımızı da bu anlayışla şekillendiriyoruz. Destek sağladığımız firmalarda kadın çalışan oranları gözle görünür oranda artarken, fırsat eşitliği ve kadın istihdamı konularındaki duyarlılığımızı da her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Bu alandaki katkımızı sosyal sorumluluk projelerimiz ile çoğaltarak daha fazla kadının hayatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü üretime katılan her kadınla kalkınma yolculuğunda önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversiteli kız öğrencilerin daha iyi bir eğitim alarak iş hayatına adım atmalarına katkı sunuyoruz. Yine bu kapsamda İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirdiğimiz “Yarının Kadın Yıldızları” Eğitim Destek Fonuyla genç kadın müzisyenlerimize, ülkemizi ulusal ve uluslararası kültür-sanat alanında temsil etmeleri için destek oluyoruz.’’

Genç kadın müzisyenler Yarının Kadın Yıldızları projesiyle hayallerinin peşinde

“Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 14 müzisyen faydalanacak. Jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen müzisyenler ise şöyle: