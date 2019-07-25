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25.07.2019
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YAŞ, Erdoğan başkanlığında toplanacak: Gündem terfi ve atamalar

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Fotoğraf: İHA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos’ta yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci Yüksek Askeri Şura toplantısının 1 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması öngörülüyor.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Bir günde tamamlanması planlanıyor

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura’da alınan kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Komuta kademesinin durumu

Şura’da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak.

Bu kapsamda, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın mevcut görevlerine devam etmeleri bekleniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geçen sene oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın ise görevdeki ikinci yılları bu sene doluyor.

Özbal ile Küçükakyüz’ün görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması, YAŞ’tan çıkması beklenen kararlar arasında yer alıyor. 

Böylece Yüksek Askeri Şura toplantısıyla, TSK’nin komuta kademesinin mevcut yapısını koruması bekleniyor.

Dördüncü yıldızı bekleyenler

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığından ise 7 isim arasından bazıları dördüncü yıldızı takacak.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu terfi sırasında yer alıyor. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise boşalan kadro bulunmamasından dolayı orgeneral terfisi beklenmiyor.

Kaynak:AA

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