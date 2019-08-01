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01.08.2019
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YAŞ kararları açıklandı: 14 general ve amirale terfi

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YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı.

Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları imzaladı. Buna göre, 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere14 general ve amiral bir üst rütbeye 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 1 general yaş haddi sebebiyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmiş. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle de 233 olacaktır. Tümgeneral İrfan Özsert tuğgeneralliğe yükseltildi.”

NE OLDU?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından YAŞ toplantısına katıldı.

Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

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