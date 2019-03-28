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28.03.2019
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Yasalara aykırı şehir planı

birgun.net birgun.net

DİLAN ŞAHİNBAŞ

Yeşil Artvin Derneği, Artvin Barosu ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Artvin İl Temsilciliği ‘Artvin Merkez Şehir İmar Planı’ için açılan iptal davasına ilişkin Artvin Barosu Toplantı Salonunda basın açıklaması düzenledi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan Kasap’ın okuduğu basın açıklamasında, imar planının, sosyal ve teknik altyapı alanları açısından eksikliklerinin olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu planın, çevre düzeni planı ile uyumsuz olduğuna ve yapılaşma tehdidi taşıdığına dikkat çekildi.

KRİTERLER BELLİ DEĞİL

HKMO Artvin İl Temsilcisi Tolga Odabaş ise kentte yapılacak değişiklik için yurttaşların ve bilirkişilerin görüşlerinin alınması gerektiğini aktardı: “Biz açıklama raporlarına bakarak bir şeyleri öğrenmenin derdine düştük, fakat gördük ki açıklama raporları üstünkörü hazırlanmış ve titiz bir çalışma olmamış.

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Kıyı kenar çizgisi noktasına gelecek olursak bir plana şekil veren önemli etkenlerden biridir. Artvin’i yedi etaba ayırmışlar, nasıl ayırdıklarını normalde plan hükümlerinde belirtmeleri lazım. Hangi kriterleri dikkate alarak bu yedi etabı ayrıldığı belirtilmemiş.”

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