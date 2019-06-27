Yasalara aykırı tütün toplantısı

3 Temmuz’da Dumansız Dünya Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenecek ‘Dumansız İstanbul Diyaloğu’ toplantısına kurumların tepkisi sürüyor. Tütün endüstrisi tarafından mali desteği sağlanan vakfın gerçekleştireceği toplantıda, elektronik ve ısıtılmış sigaralar konusunda uzman görüşlerinin yanı sıra uluslararası tütün sektörünün dönüşümüne yönelik talepler alınacak. Dünya Sağlık Örgütü, vakıf ile açıkça görülen tütün endüstrisi ilişkisi nedeniyle işbirliği yapmayacağını açıkladı.

Tütün firması finanse etmiş

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı “Bağımsız olduğunu iddia eden bu vakfın, tek mali destekçisinin bir ulusötesi tütün firması olduğu dünya kamuoyunca malum. Zaten davetiyelerin altında da vakfın 12 yıl boyunca bir tütün firmasından yılda 80 milyon dolarlık bir teminat ile finanse edilmiş olduğu alenen belirtilmiş” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer, toplantının yasal olmadığını vurguladı. Toplantının Türkiye kanunlarına ve uluslararası sözleşmeye aykırı olduğunu ifade eden Gezer, “Toplantıya izin verilmemeli” diye konuştu.

Sağlıklı olduğu algısı yanlış

“Sözde zararı azaltılmış ısıtılan tütün ürünleri pazarlanırken, vakıf, halk sağlığı koruyucusu kıyafetine bürünecek” ifadelerinde bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Elbek ise konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Yeni ürünlerinin duman değil buhar çıkardığını vurgulamak üzere yerleşmiş halk sağlığı tabiri ‘dumansız’ kavramını sahiplenmiştir. Dumansız Dünya Vakfı yeni pazarlanacak tütün ürünlerinin daha sağlıklı olduğu algısını yaratarak, gelecek nesillerin yeni ürünü kullanması hedefine hizmet etmekte” dedi.