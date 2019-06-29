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29.06.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Yaşam hakkı değil şirketler korunuyor

Yaşam hakkı değil şirketler korunuyor

Burcu Cansu Burcu Cansu

Trabzon’un Düzköy İlçesi sınırları içindeki Kale Deresi üzerinde yapımı planlanan HES ile ilgili bilgi edinme kapsamında yapılan başvuruya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü “ticari sır” diyerek yanıt vermedi.

Ak-Ar Elektrik Üretim A.Ş yapımını planladığı “Düzköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı” projesi ile ilgili kapasite artışı talep etti. Bunun üzerine Düzköy Çevre Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, bilgi edinme kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Civelek, başvurusunda, “ÇED Gerekli Değildir” kararının bir örneği ile proje tanıtım dosyasını talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Civelek’in başvurusuna “ticari sır” yanıtı verildi. Müdürlük kapasite artışının “uygun” bulduğunu belirtmekle yetindi. Müdürlüğün yanıtını eleştiren

Civelek, “Bölgede yaşayan yurttaşlar olarak projenin kapsamını öğrenmek yasal hakkımız. Bu yasal hak çerçevesinde yaptığım başvuruya verilen yanıtta şirketin gözetildiğine tanık olduk. Yanı başımıza yapılacak HES ile ilgili bilgi paylaşılmıyor” diye konuştu.

AYM’nin bu yönde verdiği bir hak ihlali kararı olduğunu anımsatan avukat Mehmet Horuş ise “Yaşam hakkı özel şirketlerin ticari hakkından üstün tutulamaz” dedi. Horuş, kurulması planlanan HES’in insan ve çevre sağlığı açısından nasıl bir risk oluşturacağının bilgisini paylaşmamak adına “ticari sır” yanıtı verilmekle yetinildiğini belirterek şunları söyledi:

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“Proje hakkında bilgi vermeyerek insanların dava açması önünde bir engel oluşturuluyor. İş makinaların başlaması ile projenin kapsamını öğrenen insanlar dava açmak istediğinde de yasal süreç tamamlanmış oluyor. Doğa katliamı yapılırken bunu insanlardan gizlemek yasalara da aykırı. Proje kapsamı ile bilgi vermemek son yıllarda çok karşılaştığımız bir durum olmaya başladı.”

  • Konu başlıkları:
  • HES

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