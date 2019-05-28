Yaşar Üniversitesi’nde işçi kıyımı: 167 işçi, işten çıkarılıyor

Yaşar Üniversitesi’nde YÖK yazısı gerekçe gösterilerek temizlik ve güvenlik işçisi, 167 kişinin işine son verilmek isteniyor. Söz konusu yazı güvenlik konusunda olmasına rağmen, haklarında hiçbir soruşturma bulunmayan güvenlik işçilerinin yanında, işten çıkarılanların büyük kısmının temizlik işçisi olması dikkat çekti.

İleri’de yer alan habere göre, üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından alınan 09.04.2019 tarihinde kararla, temizlik ve güvenlik işçilerinden oluşan 167 kişiye karar belgesi imzalatıldı ve 31 Temmuz’da işlerine son verileceği söylendi.

Gerekçe ‘güvenlik tedbirleri’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 30.01.2019 tarih 203 sayılı güvenlik tedbirleri yazısına dayandırılan kararda, temizlik işçilerinin çoğunlukta olduğu personelin işlerine son verilerek profesyonel şirketlerle çalışılacağı belirtildi. Emekçilere ise tazminatlarını 31 Temmuz’da alabilecekleri iletildi.

Birçoğu 17-18 yıldır üniversite bünyesinde çalışan işçiler ise işten ayrılmak istemiyor. Yaşlarından dolayı iş bulması zor olan temizlik emekçileri, ‘güvenlik tedbirleri’ gerekçesiyle işlerine son verilmesini anlamlandıramazken, haklarında hiçbir soruşturma bulunmayan güvenlik emekçileri de bu karara anlam veremedi.

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İşçiler, üniversitenin devam edeceği taşeron firmada çalışma taleplerinin ise yönetim tarafından “yeni gelecek taşeron kimseyi almayacak”, “sizinle çalışmak istemiyor” gibi gerekçelerle reddedildiğini ifade etti.

Üniversitenin devam edeceği taşeron firmaların ise hangi firmalar olduğu bilinmiyor.