Yaşayan insanlara ihtiyacımız var

Röportaj: Yağmur AÇMANCI

Onur Akyıl’ın kitabı bir saatçi dükkânına bozuk bir saat bırakan garip giyinişli iki kişinin gelmesiyle açılıyor. Müşteriler gittikten sonra aynı zamanda anlatıcı olan dükkân sahibi ve akıllı kedisi Mihail’i şaşırtan bir olay gerçekleşiyor; saatin içinden minik ve öfkeli bir adam olan Ulyanov çıkıyor. Bu öfkeli adam anlatıcıya kendini anlatmaya çalışırken Mihail tarafından yutuluyor. Sonrasında dükkânın, Mihail’in, Ulyanov’un peşine düşenler, dükkân ahalisine katılan sessiz çırak Lev, Mihail’e eşlik eden alımlı kedi Rosalia ile olaylar dallanıp budaklanıyor. Biz de metnin içinde derin bir kazı yapmayı göze alacak ‘arkeolog’ okuru bekleyen bu romanı vesile ederek Onur Akyıl ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Art arda gelen kitapların üretken bir döneme girdiğini hissettiriyor. Aynı zamanda hem farklı türlerde eser veriyorsun hem de farklı biçimleri işe koşuyorsun. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?

Yakın zaman dilimleri içinde ortaya çıkmış şeyler değiller bahsi geçen üretimler; yayınlanma zamanları çakıştı diyelim. Fakat burada şunu söylemek gerekebilir, kapitalizmin süren ve artık tükeniş sürecini hızla, gözle görülür bir biçimde inşa eden, yani tartışmaların, öyle mi olacak böyle mi olacak sorularının anlamsızlaştığı bir dönemde, eğer iyi ya da kötü, her ne olursa olsun, bir yazarsanız, sık üretmeniz şaşılacak bir şey değil. Daha açık ve kısa söylersek, rahatsızlığınız arttıkça üretiminiz de artıyor. Öyle ki daha sık bile üretilmeli, daha sık yazılmalı; yazılmalı ki cephe boş kalmasın, cephane paslanmasın, bizim düşüncelerimizin, eleştirilerimizin diriliği tartışmaya açılmasın. Durum bu. Yayınlanma kısmı ise dediğim gibi, bir çakışmadan ibaret ama elbette hoş bir çakışma, en azından benim açımdan.

Proleterler İçin ‘Patafizik Dersleri ilk romanın ve Türk edebiyatında çok denenmemiş bir tarzda kaleme alınmış. İlk romanında böyle bir tercihte bulunmak riskli değil miydi?

Edebiyatımızda riskli olmayan hiçbir şey yok aslında; riskli olmayan hiçbir biçim yok. Ben ve metin ayrımı yapabilmek lazım, böylelikle belki Derrida’nın da ruhu biraz rahatlar. Demem o ki, riskli metin ya da biçim meselesi yazar olarak benim değil, okur olarak senin ya da okuyan diğer arkadaşların yaklaşımı. PİPD genel okur tarafından aslında son derece basit bir akışa sahip, eğlenceli bir metin olarak değerlendirildi. Ayrıntıcı okur, dedektif okur, arkeolog okur açısından ise meselenin başka bir yerde düğümlendiği görüldü, düşünüldü, söylendi PİPD için. Benim durumum ise; açıkçası ben bir şey denemek için yola çıkmadım; böyle bir şeye hiç niyetim yoktu. Ama genel kuram açısından, romanda mesele kimin, kimlerin etrafında dönüyorsa anlatıyı o / onlar biçimler deniyor ya, buradaki mesele de bu sanırım. İnanması zor mu bilmiyorum ama ben dışındayım metnin; her şey tam olarak Mihail’in etrafında dönüyor.

Romanın anlatıcısı ve ana karakteri post modern dönemde atomize olmuş bir birey ve başından akıl almaz olaylar geçiyor. Benliği parçalanmaya müsait bireyi romanın merkezine yerleştirmenin sebebi ne?

Daha önce başka bir yerde de söylemiştim; çağın insanı, modernliğin bir yöntem olarak şeylere sızdığı çağın insanına göre daha çok biliyor; daha doğrusu daha çok biliyor ya da bilmiyor ama bilgi birikimi çok daha fazla. Dolayısıyla ortada kabul edilmesi gereken bir iflas var bana kalırsa; düşünmenin, aklın açık bir iflası. Bu ifadem tabi, tutulup çekilmesin, meselenin bu denli basit tanımlanmayacağını ben de biliyorum. Fakat her şey ortada, yaşıyoruz işte. Üstelik geriye doğru olan kültürel, düşünsel kazı hızlandı aslında. Çünkü, insanı, doğayı, canlılığı kurtaracak şeyin ya da şeylerin nerede atlandığı anlaşılmaya çalışılıyor. Bak, çok tartışılacak bir şey ama akıl var dendi tanrı geriledi, şimdi de akıl geriliyor. Yapay organ üretmek gelişme değil kısacası gerileme. İhtiyacımız olan şeyin insanların iki yüz sene yaşaması olduğunu sanmıyorum. Yokluk başka biçimlerde yenilmeli, ölümün sıradanlığı kabul edilerek örneğin. PİPD içeriğinde ölümün sıradanlığına olan itirazımız da eleştiriliyor. Böyle bir durumda parçalanmış benlik ne denli önemli? Gerçekten sıkıntı burada mı? Romanda bir özneye ait merkez var mı? Bilemiyorum. Olayların birinin başından geçmesi, onu odak hatta özne yapar mı, tartışılmalı

Mihail, Ulyanov, Emma, aslında saat olan insanlar vs gibi karakterlerin tarihi referansları olduğunu da düşünürsek, romanın alegorik okumalara açık olduğunu söyleyebilir miyiz?

Kesinlikle; ama şunun da altını çizelim, yukarıda söylediklerimizle çelişebilecek, çatışabilecek bir şey var. Onu açıklamak lazım sanırım; şimdi elbette bu isimlerin hiçbiri tesadüfi değil, metne giriş ve çıkışları da. Alegori, ironi ve dahası metnin her köşesine sızmış durumda ama bu bir kaçışla, söyleyemeyişle ya da bunlara benzer şeylerle ilgili değil. Bu nokta patafiziğin devreye girdiği nokta, yoğun olarak. Dolayısıyla burada sol eleştirinin pek hoşlanmadığı ‘katman’ meselesi devreye giriyor. Ulyanov hep Ulyanov ya da Emma hep Emma; aslında dikkat edilirse onların zaman dilimlerine doğru bir geçiş var metinde. Bu şu demek, her ne kadar öyle değilmiş gibi görünse de aslında bir büyük anlatı hevesi var; yeniden yorumlama var, yeniden doğruya yönelme var. Doğru var mı? Evet, en azından bir sonraki insani atılıma kadar, şimdilik doğru var. Bu da yine uzun başka bir tartışmanın konusu.

Tarihi kişiler Tolstoy, Lenin, Emma Goldmann, Bakunin gibi kişiler olunca, didaktik bir eserle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Fakat bunu bir şekilde aşmış gibisin. Eserini didaktik bir vaaz olmaktan nasıl kurtardın?

Önemli şeylerden bahsetmiyormuş gibi yaptım; sanırım.

Romanda pek çok kavram tartışmaya açılıyor: Komünizm, anarşizm, varoluşçuluk, patafizik, makineleşme, yabancılaşma… Okuru hem bir tartışmaya davet ediyor hem de ev ödevlerini yapmaya zorluyorsun sanki…

Aslında demek istiyor ki bir başka yol lazım; yolların kesişmesi lazım. Bu kesişme için herkesin geldiği, kat ettiği yolu bilmesi, anlaması; değişimini, sürecini görmesi lazım. Ezberler, anılar, fotoğraflar ve böylesine insana etki eden tehlikeli politik soyut ve somut şeyler başka bir gözle değerlendirilebilir artık. Bu onları güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek anlamında değil elbette, aksine daha etkili kılmak için yapılması gereken bir şey. Yaşayan insanlara, onların bildiklerine eylediklerine ihtiyacımız var…