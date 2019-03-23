23.03.2019
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Yasin Nuri Aydınlı hayatını kaybetti

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Özgürlük ve Dayanışma Partisi İstanbul İl Örgütü Üyesi Yasin Nuri Aydınlı geçirdiği kanser hastalığını yenemeyerek hayatını kaybetti. Aydınlı uzun bir süre Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Aydınlı Bahçelievler Medicana Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

70’li yıllardan beri devrimci mücadelenin içinde yer alan Aydınlı, 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra açılan İstanbul Devrimci Yol davasında yargılanmıştı. Aydınlı’nın bu davadan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

Aydınlı’nın cenazesi yarın öğlen vaktinin ardından Yenibosna Merkez Camii’nden kaldırılacak, ardından Yenibosna Köyiçi Mezarlığı’ndan yıldızlara uğurlanacak.

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