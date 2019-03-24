Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İstanbul İl Örgütü Üyesi Yasin Nuri Aydınlı son yolculuğuna uğurlandı.

Aydınlı’nın cenazesi dün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Yenibosna Merkez Camii’nden kaldırılarak, Yenibosna Köyiçi Mezarlığı’ndan yıldızlara uğurlandı.

Aydın’ın cenazersine ailesi, dostları, ÖDP üye ve yöneticileri, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve çok sayısa seveni katıldı.

70’li yıllardan beri devrimci mücadele içinde yer alan Aydınlı, 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra açılan İstanbul Devrimci Yol davasında yargılanmıştı. 15 yıla kadar hapsi istenen Aydınlı, uzun süre Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüş, önceki gün Bahçelievler Medicana Hastanesi’nde hayata gözlerini yummuştu.