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11.07.2019
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Yaşlılara kamusal hizmet yetersiz

Küresel nüfus sorunları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde CHP, ülke içerisinde yaşanan nüfus hareketliğini ve Hükümet’in ihmalleri nedeniyle yaşanan yaşlı ölümlerini Meclis gündemine taşıdı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Türkiye’nin, dünyanın en yaşlanan ülkelerinden birisi haline geldiğini ancak iktidarın bu alandaki politikalarının yetersiz olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde 1950’den bu yana yaşlı nüfus oranı iki buçuk kat artarken Türkiye’de bu artışın beş katından fazla olduğuna dikkati çeken Açıkel, buna karşın iktidarın yaşlı nüfusa “ilgisiz davrandığını” dile getirdi. Açıkel, “Yaşlıları koruma görevi Anayasa’nın 61’inci maddesinde devletin sorumluluğundadır. Buna rağmen, devlet tarafından yaşlı vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve imkanların başka ülkelerle karşılaştırıldığında sosyal devlet anlayışıyla yakışmayacak biçimde sınırlı olduğu görülmektedir. 2017 yılında alzheimer hastalığı nedeniyle yaşlı ölüm oranı yüzde 4,6 olmuştur. Bu oran 2016 yılında yüzde 3,6’ydı” ifadelerini kullandı.

HANGİ KURUMLARI DESTEKLEDİNİZ?

Yaşlanan nüfus sorunlarının ve bakım sorumluluğunun kamu kurumları yerine aile üyelerinin üzerine yıkıldığını bildiren Açıkel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a şu soruları yöneltti:

  • Bakanlığınıza ve belediyelere ait kaç yatılı kurum, huzurevi ve yaşlı bakımevi bulunmaktadır? Bunların yatak kapasiteleri ve bakım kapasiteleri nedir? Bu hizmetlerden kaç vatandaşımız yararlanmaktadır?
  • Bakanlığınız yaşlılara Evde Bakım Hizmeti sağlamakta mıdır? Bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımızın sayısı nedir?
  • Büyükşehir belediyelerince yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla hazırlanacak projelerin değerlendirildiği Yaşlı Destek Programı’nın bütçesi ne kadardır? Bugüne kadar hangi kurumların hangi projeleri desteklenmiştir?
  • 2013 yılında yaşlılarımızın yüzde 3,6’sı Alzheimer hastalığı nedeniyle yaşamını kaybetmişken, bu oran 2017 yılında yüzde 4,6’ya çıkmıştır. Yaşlı nüfus arasında giderek daha yaygın hale gelen Alzheimer hastalığına dair kurumsal bakım kapasitesini geliştirmek için hangi girişimlerde bulunulmuştur?”

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