Yaşlılara kamusal hizmet yetersiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Türkiye’nin, dünyanın en yaşlanan ülkelerinden birisi haline geldiğini ancak iktidarın bu alandaki politikalarının yetersiz olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde 1950’den bu yana yaşlı nüfus oranı iki buçuk kat artarken Türkiye’de bu artışın beş katından fazla olduğuna dikkati çeken Açıkel, buna karşın iktidarın yaşlı nüfusa “ilgisiz davrandığını” dile getirdi. Açıkel, “Yaşlıları koruma görevi Anayasa’nın 61’inci maddesinde devletin sorumluluğundadır. Buna rağmen, devlet tarafından yaşlı vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve imkanların başka ülkelerle karşılaştırıldığında sosyal devlet anlayışıyla yakışmayacak biçimde sınırlı olduğu görülmektedir. 2017 yılında alzheimer hastalığı nedeniyle yaşlı ölüm oranı yüzde 4,6 olmuştur. Bu oran 2016 yılında yüzde 3,6’ydı” ifadelerini kullandı.

HANGİ KURUMLARI DESTEKLEDİNİZ?

Yaşlanan nüfus sorunlarının ve bakım sorumluluğunun kamu kurumları yerine aile üyelerinin üzerine yıkıldığını bildiren Açıkel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a şu soruları yöneltti: