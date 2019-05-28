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29.05.2019
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Yassıada’nın mimarı AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eşi

birgun.net birgun.net

‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ adıyla imara açılan ve tartışmalı bir mimari ile yeniden inşa edilen Yassıada’nın mimarisi AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan ve eşine ait mimarlık şirketi tarafından yapıldı.

NTV spikeri Oğuz Haksever canlı yayın sırasında Erdoğan’a tepki göstererek “Ne Yaslı adası be canına okumuşsun” dedi. Haksever’in mikrofonu açık kaldığı için ses izleyenler tarafından duyulmuştu.

Daha sonra Haksever tarafından yapılan açıklamada “tepkim projeyi hazırlayanlara” demesi üzerine gözler projenin mimarına çevrildi. Yassıada ve Sivriada’nın Turizm- Kültürel Tesis Alanı olarak ilan edilmesinden sonra adaların yap işlet- devret modeliyle TOBB’a tahsis edilmesi sonucu hazırlanan otel, kongre merkezi, liman ve diğer turistik tesislerin mimari çizimini AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan’ın eşiyle ortak olduğu şirketi gerçekleştirdi. Arme Concept adlı mimarlık şirketinin tasarladığı projenin yapım ihalesini ise Mesa kazanmıştı.

Geçtiğimiz hafta projenin mimarı olarak Habertürk TV’ye konuşan Çiğdem Karaslan, “Projenin fikrinin mimarı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan” demişti.

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