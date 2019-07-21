Yatağan’da maden ocağında iş cinayeti

BERKAY SAĞOL
Muğla’nın Yatağan ilçesinde maden sahasında bulunan tankerlere traktörle mazot taşıyan Gökbel’in, traktörün devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Selahattin Gökbel’e yapılan otopsi sonucunda midesinde yüksek oranda mazot olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı ise bilinmiyor.
Selahattin Gökbel’in iş cinayetinde hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Madende çalışanlar Selahattin Gökbel’in 10 gün önce işe başladığını ve muhtemelen traktör sürmek için ehliyeti olmadığını ifade ettiler.