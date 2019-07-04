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04.07.2019
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Yatağan’da tarihi eser operasyonu

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Fotoğraf: AA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yatağan Konak Mahallesindeki bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 52 parça tarihi eser ele geçirdi. 

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Yatağan Konak ilçesindeki İ.G. isimli şahsa ait iş yerinde tarihi eser bulunduğunu tespit etti. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası ekiplerin iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 45 adet çeşitli figür ve özellikte ketal obje, zincir bilezik, 4 adet ucu açık bakı renkli bilezik, bakır renkli yüzük ve üzeri oksitlenmiş bakır renkli taş olmak üzere toplam 52 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. 
Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, İ.G. isimli şahıs adli işlemlerin yapılması için gözaltına alındığı açıklandı. 

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Kaynak:AA

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