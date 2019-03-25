Yavaş: Kazanacağım ve Cumhurbaşkanı saygı duyacak

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Seçime altı gün kala kazanmaya yakın tarafın kendisi olduğunu ve bu nedenle hükümetin kendisine yönelik “gerçekliği bulunmayan” iddialara sarıldığını ifade eden Yavaş, “Her zaman millet iradesini vurgulayan Cumhurbaşka’nın da Ankaralı’nın kararına saygı duyacağına inanıyorum” dedi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mansur Yavaş’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

2014’te Melih Gökçek’e karşı verdiğiniz yarış sırasında uzun bir süre oy sayım işlemi durdu. Resmi olarak da öne geçmek üzere olduğunuz bir anda duran sayımın yeniden başlaması ile kaybettiğiniz duyuruldu. Yeniden aday olmanızda 2014’teki seçimi o şekilde kaybetmenizin bir etkisi oldu mu?

Geçen seçimde bazı talihsizlikler oldu. Biz bu durumu AİHM’e kadar götürdük. Takipçisi olduk. Aday olmamda tabi ki etkisi var. Ankaralılar benim haksızlığa uğradığımı düşünüyor. AKP’nin ‘Aday kim olmalı?’ anketlerinde bile birinci ben çıktım. Ankara beni istiyor. Büyük bir ilgi var, bu ilgiye tepkisiz kalamazdım.

Yeniden böyle bir şaibeli durumla karşılaşısında bir planınız, hazırlığınız var mı?

Geçen seçimde sandıklarda sadece CHP vardı. Bu seçimde ise hem CHP hem İYİ Parti hem de Mansur Yavaş Gönüllüleri olacak. Hakkımda yürütülen bu karalama kampanyaları yüzünden Ankaralı da öfkelendi ve oyunu kullandıktan sonra o sandıkların başında sabaha kadar bekleyecek bir kararlılıktalar. Bu seçimde Ankara halkı oyunu güvenli bir ortamda kullanabilecek. Kurduğumuz sistemle inşallah seçim sonuçları 3, 4 saat içerisinde elimizde olacak. Kimsenin bir şüphesi olmasın, sandıklarımıza sahip çıkacağız.

Ankara’ya dair tespit ettiğiniz ve öncelik vereceğiniz problemler neler?

Aday olduktan sonra Ankaralının sorunlarına ve Ankaralının bizden beklentisine yönelik bir anket yaptırdık. Ankara’da ulaşım ve trafik sıkıntılı. Ekonomik krizin etkisini Ankara’da da yaşıyoruz. İnsanlar aç. İş istiyor. Biz işe Ankara ekonomisinden başlayacağız. Ekonomiyi düzeltmek için üretim gerekiyor. İlk iş Akyurt’ta inşaatına başlanan fuar alanını tamamlayacağız. Üreticilerimiz burada mallarını satacak, sattıkça daha çok üretim yapacak, daha çok istihdam oluşacak.

Ardından organize sanayilerin bütün sorunlarını çözeceğiz. Onlar böyle dönemde işçi çalıştırarak, üretim yaparak büyük bir risk alıyor. Hepsinin yanında olacağız. Kızılırmak suyu yakında boşa çıkacak. Bu suyun boşa çıkmaması için Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrelik bir alanda sulu tarım yaptıracağız. Köylerimizden alınan su paralarını 1-2 kuruş gibi sembolik rakamlara indireceğiz.

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Güneş enerjisi sistemi ile köylülerimizin elektrik parası ödememesini sağlayacağız. Bunun karşılığında sadece üretim istiyoruz. Ankara’nın çevresine ekilen bitkileri hep yurt dışından getiriyorlar. Buna bir son vereceğiz. Sözleşmeli üretim şartı ile Ankara’mızın çevre ilçelerinde yetiştirilen bitkileri alacağız.

Hayvancılığı teşvik etmek için büyük ve küçükbaş hayvan desteğinde bulunacağız. Ayrıca sütleri belediye olarak alıp, okullarda çocuklarımıza dağıtacağız. Belediyedeki makam aracı sayısını azaltacağız, çakarları sökeceğiz. Koruma ordusu ile gezen değil, vatandaşla iç içe olan bir belediye başkanı olacağım.

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Sizin hakkınızda yargı tam tersini söylese de çeşitli iddialar ortaya atılarak şaibe oluşturulmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Hükümet, Cumhurbaşkanı’nı dahi devreye sokarak neden böyle bir tartışmaya girdi?

Her seçimde bizi anketlere boğarlardı. Şimdi ise, ‘Anketlere güvenmiyoruz’ diyorlar. Çünkü yapılan bütün anketlerde ben önde çıktım. Rakibim aday olduktan sonra kirli siyaset yapmayacağını söylemişti. Temizi buysa kirlisinden Allah hepimizi korusun. Hakkımda birçok iftira atıldı. Bir suç makinesine, hapiste olması gereken ve mahkumiyet kararı bulunan bir insana sahip çıkarak, bana iftiralar attılar. Allah’tan da korkmuyorlar. Ama Ankaralı kararını verdi. Hakkımda yürütülen bu karalama kampanyaları Ankaralıyı öfkelendirdi. Ben en az 10 puan farkla Ankara Büyükşehir Belediye başkanı seçileceğim ve Ankara’yı yöneteceğim.

Cumhurbaşkanı’nın sizin seçilmeniz durumunda dahi görevinizi sürdürememe konusunda üstü kapalı bir tehdidi oldu. Hükümetin kazanmanız halinde Başkent’e bir kayyum atama tehdidini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir belediye başkanının görevden alınması Anayasa ve Kanunlarla mümkündür. Olağanüstü hal dönemlerinde görevden alınmışlardı. Bunları siyasi söylemler olarak görüyorum. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Her zaman millet iradesini vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanın da Ankaralının kararına saygı duyacağına inanıyorum.

Ankara’da ulaşım sorunu sıklıkla dillendiriliyor. Belediye otobüslerinin yetersizliğinden yakınılıyor. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz?

Evet, söylediğiniz gibi Ankara’nın en büyük problemi ulaşım ve trafik. Bu sorunları alt ve üst geçitlerle çözmeye çalıştılar. Bunun olmayacağını meslek odaları söylemişti ama dinlemediler. Bunun tek bir çözümü vardır, toplu taşıma. Metrolar, gerekirse havadan raylı sistemler yapılması gerekiyor. Bizim 58 kilometrelik bir metro projemiz var. Göreve gelir gelmez bunun yapımına başlayacağız. Otobüslerin yetersizliği konusunda her yerden şikayet geliyor. Bunlar bizim iki dudağımızın arasında olan bir durum. Artık otobüs hatlarının yetersiz kaldığı hiçbir yer olmayacak. Vatandaşlarımız, otobüsçülerimiz, taksicilerimiz, dolmuşçularımız ile birlikte oturup karar vereceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

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Üniversite öğrencileri kent için önemli bir yer tutuyor. Kalabalık nüfusa sahip öğrenciler için ne gibi çalışmalarınız olacak?

Gençlerimizin Ankara’da en büyük problemlerinden biri kütüphanelerin azlığı ve bu yüzden kapı önlerinde oluşan kuyruklar. Biz gençlerimize kafe formatlarında daha rahat edebilecekleri kütüphaneler yapacağız. İlçe belediyelerine bu konuda destek vereceğiz. Gençlerimize toplu taşımada büyük indirimler yapacağız. Öğrenci evlerindeki su faturalarında yüzde 50 indirim yapacağız.

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olmasına karşın meslek odalarının “riskli” bulduğu için karşı çıktığı birçok proje mevcut. Geçen günlerde açılan eski ismiyle AnkaPark bunlardan birisi. Bu tür projelere dair ne gibi bir planınız var?

Ankapark projesinin yanlış olduğunu en başından beri söyledik ancak dinlemediler. Açılışı yapıldı, oyuncaklardan birinin tepesinde yine vatandaşlar kaldı. AnkaPark’ı ihale ile kiraya verdiler. Ancak kiralayan firma hiçbir teminat vermedi. Ankara’nın birçok Gökkuşağı, Samanyolu, şehrin girişindeki kapılar gibi ölü yatırımlar var. Biz Ankaralının parasını bu tarz projelere gömmeyeceğiz.