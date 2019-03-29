Yavaş: Makam araçlarını ortadan kaldıracağız, sıkı bir tasarrufa gireceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Habertürk’te Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladı.

Yavaş’ın açıklamalarından satır başları:

“KENDİMİ ANKARA HALKINA EMANET ETTİM”

Kendimi Ankara halkına emanet ettim. Yarın birgün benim söylediğimin tersi çıkarsa mahkeme kararını bana gösterip, ‘Senin yaptığın ayıp’ diyecekler. Aksi durumda bunu ben yapacağım. Tertemiz bir insanım. Siyaseten bunu yapmaları çok çirkin. Benimle ilgili şikayetleri var. Davaya dönüşen hiçbir şey yok şu anda. Adalet Bakanı, savcılığın takipsizlik verilmesi gerekir dediği bir noktada savcıyı değiştirip zorlama fezleke hazırlattırırsa Türkiye’de her şey olabilir. Türkiye bu konuda Afrika ülkelerinin gerisine gitti. Bir devletin en büyük ziyneti adalettir. Benimle rakip olabilirler. Sayın Özhaseki’nin evrakta sahtelikten çarşaf çarşaf gazetelere geçti. Ben bununla ilgili bir şey söylemedim. Ben bilmez miydim Özhaseki ile ilgili mahkemeye verilen ifadeleri bilmez miydim?

“BENİM MAZBATAMI O DEĞİL ANKARA İL SEÇİM KURULU VERECEK”

Sayın İçişleri Bakanı savurup duruyor. Benim yapacağım şu yargıda benimle ilgili konuşanlarla ilgili hakkımı arayacağım. Mazbatasını sanki kendi verecekmiş gibi ‘Hele bir seçilsin görelim’ diyor. Siz İçişleri Bakanı’sınız, siz önce gidip suçluları yakalayın. Benim mazbatamı Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı verecek. İtiraz edilirse YSK’ya gidecek. Çıkıp televizyonlara konuşunca Türkiye demokrasi ve hukuku sorgulanıyor. Seçimi kazanmak için bir şeyler söylüyorsunuz ama bunun maliyeti var. Herkes sorumluluğunu bilmeli diye düşünüyorum.

“HDP’NİN TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Bana sorarsanız HDP’nin terörle arasına mesafe koymadığını düşünüyorum. Ama HDP’ye oy verecek kişilerle ilgili aynı şeyi düşünmüyorum. Biz bir su akıtıyoruz. Herkes içiyor. Bir de bunun bedelini alıyoruz. Parasını alırken HDP’linin, Ülkücü’nün, AK Parti’linin parası demiyoruz. Asla böyle bir tasnif yapamazsınız. Otobüsü herkes kullanıyor. Kimlik, cinsiyet sorulur mu? Siz karşınızdaki herkesi insan olarak, vatandaş olarak göreceksiniz. Herkesi mutlu etmeye çalışacaksın.

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“SIKI BİR TASARRUFA GİRECEĞİZ”

Ankara’ya mutluluk, bereket, huzur vaadediyorum. Bir belediye başkanı kendi başına karar alıp ‘çılgın proje’ ortaya koyuyor. Baktığınızda bunun çılgın proje olmadığı, ekolojiyi tahrip ettiği ve vatandaşın parayı çarçur ettiği ortaya çıkıyor. O zaman batıdaki kural şudur, ödeyen karar verir. Biz bunu ortak akılla, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşa sorarak yatırımları yapmamız gerekir. Vatandaşın önceliği neyse ona göre. Çoğunluğun yanlışı benim doğrumdan daha doğrudur. Benim bakış açım bu. Makam araçlarını, çakarları ortadan kaldıracağız, sıkı bir tasarrufa gireceğiz.

“BİZİM ÖNCELİKLİ PROJEMİZ İSTİHDAM ALANLARI YARATMAKTIR”

Ülkemizde ekonomik sıkıntı var. 17 yıldır Ankara’nın hangi sorununu çözdünüz. Su içilmiyor. Kızılırmak Projesi kadar önemli bir proje var mı? 4-5 milyardan 7 milyara kadar hesaplattırdım. Ankara’ya gelir ve istihdam elde ediyorsunuz. 1 milyar doların boşa gitmemesini sağlıyorsunuz. Bu proje değil midir Allah aşkına? Ankara’da ne yapıp edip istihdam alanlarının önünü açmamız lazım. Fuar alanlarının hemen yapmamız lazım. Dışarıdan domates, soğan, patates getirmeyeceksiniz. Dışarıdan bitki almayacağız. Hükümetin hayvan ithal etme durumu ortadan kalkacak. Bizim bütün projelerimiz ağırlıklı olarak aç kimsenin yatağa girmemesini sağlamamak.