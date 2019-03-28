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29.03.2019
Anasayfa SİYASET Yavaş'tan kendisine "Sokağa çıkmaması gerekiyor" diyen Özhaseki'ye yanıt

Yavaş’tan kendisine “Sokağa çıkmaması gerekiyor” diyen Özhaseki’ye yanıt

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Fotoğraf: AA

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası ne bir suç ne bir soruşturma var ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış. Kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış.” dedi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 28. Dönem 12. Meclis Toplantısı’na katılan Yavaş, Ankaralı esnafın taleplerini belirlemek için yaptıkları ankette ekonomik kalkınmanın ilk sırada yer aldığını söyledi.

Ankara ticaretini canlandırmak için ATO’nun da ortak olduğu fuar alanı projesini bitireceğini vurgulayan Yavaş, “Fuar alanını bitirdiğimiz zaman istihdam sağlanacak. Çubuk, Pursaklar ve Akyurt’ta onlarca otel inşa edilecektir. Fuar alanında da insanlar ürettikleri malları pazarlayacak, satacak. Orada ürünler satıldıkça daha çok istihdam imkanı doğacak.” diye konuştu.

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Siteler esnafının üretim yapabilmesi için yeni alanlar oluşturacağını anlatan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesine alacakları ürünlerde yerli üretim olma şartını arayacaklarını aktardı.

“Biz projelerimizi konuşuruz”

Rakibi AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin kendisi hakkında sarf ettiği “Sokağa çıkmaması gerekiyor.” sözlerine cevap veren Yavaş, şöyle devam etti:

“Bunlar çok ayıp şeyler. Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası ne bir suç ne bir soruşturma var ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış. Kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış. Ama minibüsüne binenlere bakarsanız, tahsilatçı falan lafı ediyor, mafyaya tahsilat yaptırmak isterken gözaltına alınan, denetimli serbestlikle gezen insan ile beraber geziyor. Bunları mı konuşturacaksınız? Biz projelerimizi konuşuruz. Bunlar konuşulmasaydı ben yine konuşmayacaktım. Onun için bunlar konuşulacaksa herkes için malzeme çok. Bu suçlamaları neye dayanarak, nasıl yapıyorsunuz? Dolayısıyla siyasi ahlak ve etiğe sığmayan davranışlar.”

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de katıldığı programda, ATO Başkanı Gürsel Baran katılımcılara ve Yavaş’a teşekkür etti.

KaynakAA
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