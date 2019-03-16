Yavaş’tan “Seçilirse HDP oylarıyla seçilir” diyen Temelli’ye yanıt

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “İmamoğlu ve Yavaş seçilirse HDP oylarıyla seçilir” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye sosyal medya hesabı Twitter’da yanıt verdi. Kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, hür iradesiyle oy kullanan herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen Yavaş, “Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” dedi.

Artı TV’nin ‘Seçim Özel’ programına katılan HDP Eş Başkanı Temelli, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişe HDP oylarıyla seçilmiştir” demişti.

Temelli’nin bu sözlerine CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Temelli’nin sözlerini alıntılayan Yavaş, paylaşımında “Herkes bilsin ki, kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” ifadelerini kullandı.

Herkes bilsin ki, kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz.



Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun. https://t.co/bp6V2G3K5N — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 16, 2019

Temelli, dün katıldığı programda CHP’nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir.”